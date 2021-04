Všem dospělým, kteří si s dětmi četli, čtou a číst nadále hodlají, všem dětem, které mají to štěstí, že je jim čteno, všem, kteří dosud neviděli na YouTube videozáznamy z iniciativy MAP II Nymburk čte dětem aneb Čtení je trefa, přinášíme k odpolednímu čaji zákusek v podobě přepisu jednoho ze zatím jedenácti rozhovorů s nymburskými osobnostmi, jichž jsme se zeptali na jejich čtenářské zkušenosti. Které knížky četli rodiče Petru Bendovi, bývalému členovi české basketbalové reprezentace a hráči ERA Basketball Nymburk?

Pane Bendo, četli Vám rodiče, když jste byl malý?

Když jsem byl hodně malý, kolem šestého sedmého roku, tak mně i bratrovi rodiče předčítali. Nevím už, do kolika let to trvalo, ale pamatuju si, že některé knížky jsme četli pořád dokola.