Jak je vidět a slyšet, nejenom u nás v Čechách se názory na opatření proti covidu různí. Od názoru že je to "chřipečka" nebo že je to "humbuk" k teorii že někdo mocný se chtěl "zbavit" starých a nemocných, kteří zatěžují sociální systémy států. Ostatně příroda si taky dělá "pořádek", přijde-li vichřice nebo velký mráz, lijáky a všechno nemocné a slabé zničí. Ale my se nedáme. Naštěstí ne všichni podléhají depresím z pandemie a je to dobře. Dokonce jsem zaznamenal, že místo "trdelníku" se vyrábí "covidovník".Na jednu stranu v některých odvětvích zastaví ekonomiku, v jiných, například výrobě dezinfekčních prostředků, ochranných pomůcek, doplňků stravy, reklamy, tiskáren, ti jedou na 1000 %.

Media jsou plná od rána do noci informacemi o vývoji "pandemie", přes politiky, kdo co řekl a slíbil, až po záběry o odebírání vzorků.

Šťourání v nose bylo vždycky považováno za neslušné, dětem se nadává, plácají se přes ruce a říká se jim a nejen jim "fuj, čuně". V této souvislosti jsem se ptal na ČT 24 proč celý rok den co den nám ukazují 100x denně, jak se odebírají vzorky z nosu. Odpověděli mi, že jako veřejnoprávní televize musejí objektivně informovat občany. Tou odpovědí jsem byl tak překvapen, že už jsem se ani neptal, co by ukazovali, pokud by se vzorky odebíraly z análního otvoru!

Zajímalo by mě, zda si lidé, co přežijí tuto pandemii, vezmou pro sebe nějaké to poučení a přehodnotí svoje chování sami k sobě nebo třeba k přírodě. Uvědomí si, co vlastně k životu nutně potřebují, protože když přijde takovýhle malér, spousty věcí se musejí vzdát a taky se dá žít. Ovšem někteří z nás se nechtějí vzdát svých požitků ani týden, natož rok.

A tak se sám sebe ptám. Potřebuji k životu 150 TV programů, které vysílají 24 hodin denně stále dokola to samé? Potřebuju obchody otevřené 16 hodin denně 7 dní v týdnu? Obchody jsou "narvané" zbožím, které nestačíme spotřebovat a dáváme je pak do potravinových bank, a ještě se spousta potravin vyhodí! Namísto abychom vyrobili jenom co spotřebujeme, vyrábíme stále víc za cenu kácení lesů a na "zelené louce" stavíme satelitní městečka, velkokapacitní sklady a teď se v Letňanech připravují i úřady. Přitom na opuštěných pozemcích po továrnách se prohání vítr. Sázíme kolem obcí ovocné stromky, o které se pak nikdo nestará, protože obce, co mají své zaměstnance, nestíhají a lidi na pracáku, co pobírají dávky, veřejně prospěšné práce dělat nemusejí.

A tak jsme ZLENIVĚLI, ovoce z těchto stromů padá na zem a hnije. A přitom. Zeptejte se kuchařek ve školách a školkách, kolik jídla se vyhodí do odpadu. A nejde jenom o omáčky, ale i o v minulosti tolik proklamované jižní ovoce. S pomeranči hrají školáci po cestě z jídelny fotbal, a mandarinky, i když jsou oloupané, končí z poloviny také v odpadu. Přestože se naříká, že je všechno drahé, lidé chodí do supermarketů pro např. třešně z Chile za 160 kč/kg. A na své zahradě ani nesklidí a nespotřebují úrodu ze stromů, které zasadili jejich otcové a dědové.

S nástupem nových technologií se uzavírají do sebe, aby mohli komunikovat s dalšími tisíci uživateli, a pokud už musejí ven, zase jsou ponořeni do svých mobilů, tabletů, narážejí do sebe, aby pak přes internet si řekli, pardon já nechtěl! V souvislosti s omezením pohybu venku kvůli covidu jsme se dozvěděli, kolik tun síry a jiných škodlivin se vypustí do ovzduší jenom při ohňostrojích, abychom na Nový rok mohli udělat "Jééé". A vzápětí přijde informace, že ovzduší i v Antarktidě je kontaminované naší činností. V souvislosti s omezením pohybu jsme zjistili, že vždy nemusíme jezdit sem a tam. Mnozí z nás mohou pracovat home office, protože je vyhlášen lockdown, a ani do Bruselu se vždy nemusí jezdit, stačí videokonference. Ovšem i to má stinné stránky. Europoslanci přijdou o "cesťák a diety". Každý vynález dokážou lidi zneužít, ať je to střelný prach, dynamit, nebo raketový motor.

Tak co s tím? Poučení bude? Myslím že ne. Lidská mysl je totiž taková, že když je člověku "ouvej", tak slibuje, že se polepší, ale jen problém trochu pomine, tak pokračuje "ve starých kolejích".

Přesto bychom si z této doby měli vzít ponaučení, pokud je to vůbec možné, a chovat se ohleduplně k sobě samým, k přírodě, respektovat odborníky, kteří se nás z této situace snaží vytáhnout, poděkovat všem, kteří se o nás nezištně starají, a podvodníkům a šizuňkům to dát jasně najevo. Abychom pak nemuseli říkat, pokud použiju repliku starého ovčáka Vojty z filmu o Švejkovi, když jemu a tulákovi dává samotné horké brambory řka: "Berte si dokud jsou. Jestli ta vojna ještě dlouho potrvá, tak budou lidi zase jíst šťovík a pučálku. Beztak už roupama nevěděli co jíst, nejradši vepřový maštěný máslem nebo sádlem. Už ani to skopový nechtěli!"

"Uvědomme si že jednou nás budou soudit děti našich dětí." Václav Voska - Sňatky z rozumu.

Autor: Karel Vacek