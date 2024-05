To nejzajímavější, co nás na přelomu jara a léta čeká, jsou komentované exkurze do přírody. Již tuto sobotu, 25. května, se uskuteční pod záštitou ČSOP Iris výprava „Za jasoněm do Litovelského Pomoraví“. Myšlen je jasoň dymnivkový, krásný velký motýl s částečně průhlednými křídly; ale k vidění toho bude cestou jistě víc. V pátek 31. května proběhne na Karlštejně v Českém krasu Karlštejnská můří noc, v rámci které bude probíhat ukázka odchytu nočních motýlů na světelný zdroj a následně jejich určování. Noční odchyty motýlů jsou vždy neobvyklým zážitkem! 8. června vyrazíme, opět pod vedením ČSOP Iris, za hnědáskem černýšovým do okolí Čelechovic na Hané; právě Prostějovsko je jednou z nemnoha oblastí v ČR, kde tento kriticky ohrožený motýl ještě přežívá. Další vycházky jsou průběžně připravovány. V podvečer 14. června se vydáme podívat po motýlech do luk v okolí Kynšperku nad Ohří. Je šance vidět zde hnědásky, modrásky, ohniváčky… a připravený bude i tematický program pro děti. Ve druhé polovině června se chystají vycházky za motýly do okolí Chotěboře (Železné hory), na Čertoryjích (Bílé Karpaty) či v Prokopském údolí (Praha). Sledujte www.rokmotylu.cz, kde najdete nejen kompletní seznam postupně přibývajících akcí, ale i podrobnější informace k těm zde uvedeným.

Aby motýli z naší krajiny zcela nezmizeli, je nutné o tuto krajinu vhodným způsobem pečovat. To zajišťují místní spolky, které se po celém území republiky starají o rozličné lokality. Mnohým z nich se však hodí pomocná ruka a proto prosí veřejnost o pomoc. Nejbližší dobrovolnická akce zaměřená výslovně na pomoc motýlům (zejména kriticky ohroženého soumračníka bělopásného) se koná 15. června v Pootaví. nedaleko hradu Rabí. Mnohé další lze nalézt na webu www.vikendproprirodu.cz.

Chcete-li se dozvědět o motýlech mnohé zajímavé, navštivte 17. 6. v podvečer v obecní knihovně ve středočeských Velkých Popovicích přednášku Ze života motýlů. Nebo se podívejte na web, kde již najdete záznamy všech přednášek, které zazněly koncem dubna na semináři o ochraně motýlů v pražském Domě ochránců přírody. Povídání o tom, jak komunikovat ochranu motýlů s veřejností, co se pro motýly dělá v Praze, v Radiměřském motýlím království, v Podyjí či v Beskydech nebo jak se daří záchranným programům na nejvzácnější druhy hnědásků je ke zhlédnutí na YouTube kanálu Českého svazu ochránců přírody či na již zmiňovaném webu www.rokmotylu.cz.

Rádi pozorujete motýly? První Motýlí půlhodinka proběhne od 3. do 9. června (další pak bude následovat v polovině července). Důležité je vybrat jasný nebo polojasný, pokud možno ne příliš větrný den. Následuje třicetiminutové pozorování na zvoleném místě a pečlivé zaznamenání pozorovaných jedinců. Pozorování mohou přinést cenné informace o početnosti běžnějších druhů denních motýlů u nás. Více informací k Motýlí půlhodince včetně jednoduchého klíče, jak poznat naše nejběžnější druhy, je k dispozici na webové stránce www.motylipulhodinka.cz. Nejen motýly, ale i řadu dalších živáčků je pak možné pozorovat i tento víkend v rámci kampaně Živá zahrada (www.zivazahrada.cz).

Mnohé aktivity Roku motýlů byly podpořeny v rámci programu ČSOP Ochrana biodiverzity, jehož generálním partnerem jsou Lesy České republiky, s. p. Program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Nadačním fondem Veolia a Nadací Ivana Dejmala.