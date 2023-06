Rock for People zvedl programovou i organizační laťku téměř k dokonalosti

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Již dvacátý sedmý ročník multižánrového hudebního festivalu Rock for People skončil v pondělí 12. června nad ránem v Parku 360 na bývalém letišti u Hradce Králové. Jeho kořeny a začátky sahají do Českého Brodu a dodnes mnoho lidí zabezpečující organizačně tuto přehlídku z Brodu do Hradce jezdí.

Z 27. ročníku multižánrového hudebního festivalu Rock for People na bývalém letišti u Hradce Králové. | Foto: Zdeněk Hejduk

Od čtvrtka do neděle navštívilo areál na třicet sedm tisíc fanoušků, kteří si mohli vybrat ze sto třiceti koncertů všech možných žánrů a dalšího pestrého doprovodného programu. V pondělí na letištní ploše dominovali fanoušci oblečeni převážně do triček se symboly americké metalové kapely Slipknot, která ale nejenom že naštvala přítomné fotografy, když její managment povolil jen jediného oficiálního fotografa pod pódiem, ale nadšeni nebyli ani někteří její příznivci. „Mě to trošku zklamalo, hodně jsem se těšila, ale třeba stejnou scénu už mají několik let a i program mi přišel pořád stejný, jakoby bez nápadu a s prodlevami,“ hodnotila jedna z přítomných pravidelných fanynek dojíždějící do areálu z Kolína. Zdroj: Youtube To nejzásadnější z programové hudební nabídky hudby se odehrávalo na třech scénách, v Evropa 2 Stage umístěné ve velkém stanu čtvrteční program zahájila kapela Th!s herce Vojty Kotka, Na Youtube Music Stage ten den rozezpívali svým zábavným pop punkem s vtipnými texty slovenští Horkýže Slíže a program tam zakončili kanadští Simple Plan. Již zmínění Slipknot uzavřeli čtvrteční program na KB Stage, které dominovala obří scéna zvaná Fat Lady, což je jedno z největších pódií v Evropě a existuje jen v několika verzích, ten den na ni zahrály také dvě tvrdé metal corové kapely Architects a I Prevail. V pátek i na velkých pódiích dostaly prostor české kapely – zahrála parta s kontroverzní pověstí Hentai Corporation, anglicky zpívající indie pop - rocková kapela The Silver Spoons či stálý festivalový souputník Vypsaná fiXa. Ta přehrála svoje album Bestiálně šťastní. „Chtěli jsme písničky zahrát v takovém pořadí, v jakém jsme je před těmi dvaceti lety umístili na desku, ale já si na playlist položil stojan od mikrofonu tak blbě, že jsem si jednu zakryl, tak ji dáme až nyní,“ bavil fanoušky kytarista a hlavní autor repertoáru Márdi. Zdroj: Youtube Závěrečnou skladbu alba Kostel – Biohazard - McD s muzikanty na kytaru zahrál ředitel festivalu Michal Thomes. „Dali jsme jednu zkoušku. Vašek Bláha z Divokýho Billa vždycky říkal, že se člověk musí z těch klubů na velkou scénu prohrát, já jsem to vzal zkratkou,“ smál se Thomes. K vrcholům pátečního programu patřily sety kapel Billy Talent, která se do Hradce vrátila po deseti letech a pak amerického muzikanta říkajícího si Machine Gun Kelly, který míchal dohromady rap, rock, pop i punk a na rozdíl od Slipknot nejen fotografy neomezoval, ale když je chtěla ochranka odvést už po druhé písničce, z pódia ji upozornil, že mají nárok ještě na jednu. Zdroj: Youtube V sobotu roztančila a rozezpívala dráhu před nejmohutnější scénou tuzemská čtveřice Wohnout, největší hit Svaz českých bohémů pochopitelně nemohl chybět a jeden z nejpoctivějších rokenrolů celého festivalu zahráli američtí Papa Roach, kteří se s chutí i podepisovali na autogramiádě v prodejně festivalových suvenýrů. Své posluchače našli i britští The 1975 a stan svojí typickou energií nabili tuzemští Cocotte Minute. Ve stejném místě pak v poslední festivalový den dojetím slabší povahy rozplakal Václav Neckář, na jehož koncert pořadatelé tradičně přivezli seniory z královéhradeckého zařízení, mladí fanoušci pak při jeho romantických, melodických a pomalých písničkách předváděli všechny odnože punkového fandění, což muzikanti z následující americké kapely Nothing More vůbec nechápali. Zdroj: Youtube Očekávaným vrcholem celé přehlídky pak byl nedělní více jak devadesátiminutový noční koncert kapely Muse s mnoha vizuálními efekty zakončený ohňostrojem. Program ale nabízely i další scény, hudební především v menším stanu nazvaném po festivalovém zesnulém srdcaři Petru Svobodovi, kde si zahráli třeba Lety Mimo, Insania, Kluci nebo legendární novovlnná slovenská kapela Bez ladu a skladu se sympatickým zpěvákem Michalem Kaščákem, šéfem slovenského festivalu Pohoda. Ve stanu ČT Art se nejen promítaly filmy, besedovalo nebo bavili stand up komici, ale po loňském úspěchu hrál i populární televizní AZ Kvíz, kterého se v neděli zúčastnili populární osobnosti včetně rappera Kata a Kašpárka v rohlíku, který po vyhrané soutěži roztančil se svojí bejby pankovou partou nejen malé fanoušky a neváhal vylézt i na pódiovou konstrukci. Obrazem: Regionální muzeum v Kolíně hostilo padesátý výroční seminář archeologů Další dvě scény pak nabízely vizi budoucnosti s poháněním vodíkem či solárními panely. Především však fungoval celkový komfort festivalu s tekoucí vodou a záchody umístěnými na místech při odchodu z prostoru před scénou, stejně jako odpočinkové zóny a bohatá nabídka občerstvení. Společně s pestrým a hodně kvalitním programem+ se tak festival stal hudební přehlídkou s mezinárodním renomé, o čemž svědčila i třeba polština nebo němčina znějící mezi publikem. „Troufám si říci, že letošní ročník byl doposud tím nejpovedenějším. Festival proběhl bez jakýchkoliv větších komplikací. Moc děkuji našim fanouškům a všem, kteří se na této akci podíleli, protože to, co jsme společně dokázali, překonalo veškerá má očekávání,“ zhodnotil ředitel festivalu Michal Thomes. Kvalitativní laťka je tedy hodně nahoře a otázkou je, zdali je ještě možnost nějakého jejího překonání. Zdeněk Hejduk