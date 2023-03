/VIDEO, FOTOGALERIE/ Kompletní line-up zveřejnil „malý festival velkých rozměrů“ Brod 1995, který se letos uskuteční v sobotu 19. srpna. Headlinerem jednodenní bohatě obsazené přehlídky v areálu Na Kutilce v Českém Brodě bude britská kapela Dub Pistols, která přiveze do Čech zbrusu nové album Frontline. Doplní ji hvězdná jména české i slovenské scény.

Festival Brod 1995 v sobotu 20. srpna 2022. | Video: Deník/Michal Bílek

„Po několika letech ze Slovenska dorazí Horkýže Slíže, šedesát let na scéně u nás oslaví Olympic, zlatými řetězy se blýskne Kapitán Demo a pořádnou festivalovou pařbu rozjedou Poletíme?,“ přiblížil pestré stylové rozpětí festivalu Brod 1995 jeho dramaturg Petr Fořt.

Dub Pistols založili v roce 1996 v Londýně Barry Ashworth a Jason O’Bryan. Kapela mísí punkovou syrovost à la Clash s dubem, breakbeatem a dalšími žánry taneční hudby. Vydala devět alb, z nichž to poslední, Frontline, vyšlo 10. března.

Britská kapela Dub Pistols.Zdroj: se svolením Smart Communications

Dub Pistols jsou známí i svými remixy, jejich hudba zní v několika počítačových hrách a filmoví diváci ji znají například z akční fantasy Blade 2 nebo z thrilleru s Anthonym Hopkinsem Bad Company (Česká spojka). Nové album Dub Pistols Frontline názvem odkazuje k nepokojům, k nimž došlo v roce 1981 na londýnském předměstí Brixton v reakci na násilné chování policie vůči příslušníkům místní černošské komunity.

Slovenští Horkýže Slíže patří již desítky let k největším festivalovým atrakcím. Kapelu z Nitry proslavily rockové vypalovačky s punkovými kořeny a humornými texty jako Maštal, Malá Žužu, A ja sprostá nebo Emanuel Bacigala, které na koncertech spolehlivě rozezpívají a roztančí většinu publika.

Ani českou rockovou legendu Olympic není třeba představovat. Letos slaví neskutečné šedesátiny a její frontman Petr Janda může do koncertního playlistu vybírat z desítek písní, které zná v České republice asi každý: Dej mi víc své lásky, Želva, Jasná zpráva, Slzy tvý mámy, Okno mé lásky, Bon soir mademoiselle Paris…

Hudebník, producent a DJ Jiří Burian se proslavil už v 90. letech s indie rockovou kapelou Southpaw, později vytvořil s Mikolášem Růžičkou úspěšné duo Republic of Two a od roku 2015 je známý jako performer Kapitán Demo. Burianovo alter ego je obtloustlý sarkastický rapper ztělesňující veškerá hiphopová klišé a jeho songy pro cílovou skupinu „pět až sedmdesát pět“ už na české scéně stihly zdomácnět, také díky kultovnímu seriálu Lajna.

Skupinu Poletíme? založil v roce 2007 brněnský výtvarník a písničkář Rudolf Brančovský, který ji stylově vymezil jako „original banjo punk future jazz country v turbošansonovém duchu“. Početná partička inspirovaná Semaforem, Divadlem Sklep, Waldemarem Matuškou i Ivanem Mládkem se nedávno přihlásila novým singlem Můžeš mi říct, kterou doprovodil klip s Milanem Šteindlerem a Davidem Vávrou v hlavních rolích.

Anglicky zpívající český písničkář Thom Artway se poprvé prosadil před deseti lety písní Towards the Sun, jež se objevila v úspěšném filmu Křídla Vánoc. Je držitelem dvou cen Anděl za rok 2016, kdy se stal zpěvákem roku a současně zvítězil i v kategorii Objev roku. Spolupracuje s držitelkou Oscara Markétou Irglovou, s níž vystoupil na nedávném ceremoniálu předávání cen Český lev.

Na festival Brod 1995 letos poprvé zavítá i trio We are Domi, které v roce 2022 zastupovalo Českou republiku na Eurovision Song Contest v Turíně. Česko-norská elektropopová formace se dala dohromady na konzervatoři v anglickém Leedsu a její zpěvačkou je Dominika Hašková, dcera hokejového brankáře Dominika Haška. Kapela Lety mimo působí na české scéně již přes dvacet let. Mísí žánry alternativního rocku s tvrdší elektronikou a na svém loňském albu Re:Fresh se vrátila ke zvuku svého debutu Spacepunk z roku 2001 a inspirovala se i synthpopem 80. let.

V Českém Brodě vystoupí také Fast Food Orchestra, jejímž charakteristickým rysem je žánrová rozmanitost a mísení prvků reggae, ska, dancehallu, punku nebo hiphopu. Skupina má za sebou účinkování na většině důležitých hudebních festivalů u nás a v minulém roce absolvovala turné se zpěvákem a stand-up komikem Vojtaanem.

Pražská kapela Dirty Blondes debutovala v roce 2012 a již od svých začátků staví na energickém koncertním projevu. Její hudba vzdává hold devadesátkovému punkrocku a je založena na ostrých kytarách, burácivých bicích i dravém projevu zpěvačky Dany Yousifové.

Mimořádnou show slibuje i vystoupení skupiny Zooblasters, jež se prezentuje neoposlouchaným mixem electro swingu, housu, hiphopu i balkánské hudby – a to vše ve zvířecích maskách. Směsí popu, soulu a funku žánrově neohraničenou nabídku festivalu Brod 1995 doplní kapela Aneta & The Soul Uncles, již tvoří zpěvačka Aneta Hollandrová, známá z Prague Conspiracy, a ostřílení muzikanti se zkušenostmi z působení ve skupinách Sto zvířat nebo Laura a její tygři.

Vstupenky a více informací najdete na www.brod1995.cz a www.facebook.com/ceskybrod1995. Aktuální cena vstupenek je 650 korun (juniorské vstupené 350 korun).

Festival Brod 1995 vznikl v roce 2014 jako vzpomínka na místo a atmosféru, odkud vzešel festival Rock for People. Zakladatel obou festivalů Petr Fořt se této ideje ujal a založil novou tradici, která umožňuje zažít festivalovou atmosféru v průběhu jednoho dne s kvalitní dramaturgií, plným komfortním servisem v přívětivé atmosféře i těm, kteří nemohou nebo nechtějí absolvovat několikadenní hudební maratóny, typické pro velké festivaly. Vytříbená česko-slovenská dramaturgie vytváří ucelený nabitý program festivalu v početné rodině českých hudebních festivalů.

