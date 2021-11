Hned první den nastoupil do závodu juniorský pár tvořený patnáctiletou Michaelou Bašteckou a šestnáctiletým Tomášem Markovem. Při svých prvních velkých závodech zabojovali a obsadili 10. místo.

Velkou radost udělala svému trenérovi, týmu i České republice v kategorii seniorek do 30 let osmnáctiletá Judita Hájková. Ve vyřazovacím systému K.O., kdy se nepřihlíží k bodovému hodnocení a postupuje do dalšího kola vždy ten lepší z dvojice, se takto podařilo Juditě vystoupat až do čtvrtfinále, kde ji porazila pozdější stříbrná medailistka z Turecka. Judita si tak odváží z mistrovství Evropy nádherné 5. místo.

V sobotu přišli na řadu jednotlivci junioři a juniorky, kde Tomáš Markov získal 11. místo. V nejobsazenější kategorii celého mistrovství uspěla i patnáctiletá juniorka Hana Lee, které se podařilo obsadit 13. příčku. Neděle ale přinesla českému týmu obrovské překvapení. Do soutěže nastoupil seniorský pár Judita Hájková a Martin Horák. V kvalitativně nejtěžší kategorii svým výkonem překvapili a podařilo se jim probojovat do finále z 8. místa. Ve finále se ale ještě vypnuli k výkonu a podařilo se jim získat obdivuhodné 7. místo.

Souběžně s nimi na sousední ploše bojovaly v trojici juniorky Hana Lee, Michaela Baštecká a Julie Šlesingerová. Od tohoto sympatického týmu se očekával postup do finále. V semifinálovém kole ale zapracovala u našeho týmu nervozita a bodové hodnocení jejich výkonu nebylo vůbec příznivé. Dívky musely čekat na výsledky ostatních týmů. Štěstí ale stálo při našich závodnicích a postup z posledního 8. místa do finále vyšel.

Po postupu se dostavila v týmu úleva a děvčata se znovu dokázala zkoncentrovat, což se odrazilo v jejich finálových sestavách. Tentokrát dostaly očekávané bodové hodnocení, díky čemuž se jim podařilo ve finále porazit ještě týmy ze Srbska a Švédska a naše úspěšná trojice juniorek si tak odváží z Portugalska velmi cenné 6. místo za elitními týmy ze Španělska, Finska, Turecka, Portugalska a Ruska.

Pro všechny závodníky z kolínského Taehanu to byla první účast na velkých a důležitých závodech. Po mnoha měsících, kdy byla jejich příprava ztížena všemožnými proticovidovými opatřeními, se dá konstatovat, že jejich výkony a výsledky byly nad míru uspokojivé.

Doufáme, že nasbírané zkušenosti zúročí na dalších mezinárodních soutěžích, a že se někteří z nich vejdou do nominace na Mistrovství světa v taekwondo poomsae 2021, které se odehraje v domovině tohoto bojového umění v jihokorejském Soulu.

Autor: Tereza Lee