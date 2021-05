BILLA obdarovala vitaminy nemocniční personál Oblastní nemocnice v Kolíně

Čtenář reportér





Ani v současné době, kdy dochází k postupnému rozvolňování omezení, zdravotníci nepovolují v boji s nákazou covid-19. Obchodní řetězec BILLA, který je od počátku pandemie zapojen do podpory zdravotníků prostřednictvím iniciativy Pomoc nemocnicím, pokračuje v dodávkách čerstvého ovoce a minerálních vod do nemocnic po České republice. Minulý týden zavezl pomoc hned do dvou nemocnic, jednou z nich byla Oblastní nemocnice v Kolíně, která v březnu byla nucena vyhlásit Stav Hromadného postižení osob.

Z rukou regionálního manažera společnosti BILLA, pana Davida Fendrycha, přebírala v Kolíně dar zástupkyně vedoucího stravování a vedoucí skladu stravování, paní Martina Mátlová. | Foto: archiv BILLA