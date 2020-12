Například knoflík pro štěstí nebo dřevěná hvězdička. Někdy jsme si své překvapení sami vyrobili. Třeba jsme si namalovali ornamenty na hrneček nebo si vyrobili vánoční svícen. Každé pondělní adventní ráno jsme si uvařili čaj a dali si k němu vánočku nebo cukroví. Paní učitelka nám k tomu četla z knížky Sněhová sestřička.

V pátek 4.12. jsme měli čertovskou školu. Každý se převlékl za čerta, anděla nebo Mikuláše a všichni si to užili. Ten den jsme dostali větvičky barborky, o výtvarné výchově jsme si vyrobili papírového anděla. A pak jsme se navzájem kreslili. V naší třídě jsou prvňáčci, čtvrťáci a páťáci. Všichni jsme se pustili do psaní vánočního pohledu našim blízkým. Potom jsme šli pohledy hodit do poštovní schránky. Pro někoho to bylo poprvé.

V pondělí 14.12. si každé dítě vylosovalo spolužáka, pro kterého bylo po celý týden vánočním skřítkem. Muselo o něj pečovat, pomáhat mu a v pátek mu doneslo malý dárek. Takže byly obdarovány všechny děti. Zároveň jsme si prezentovali podzimní deník poznání a splněné úkoly na tento týden.

Prvňáci si užívali Pisálkův svátek – dostali své první pero. Pro některé to byl skvělý zážitek. Vyzkoušeli jsme si i vánoční tradice. Například jsme rozkrajovali jablíčko, pouštěli lodičky se svíčkou ve skořápce ořechu, házeli jsme botou. Pak jsme vyráběli maminkám přání. A děti si rozbalovaly dárky. Od učitelky jsme dostali legrační ponožky a ozdobičku. Všechny děti měly velkou radost. Společně jsme si skvěle užili Advent.

Autor: Zuzana Pešková 5.A