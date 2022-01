„Pro běžný život není dnes potřeba moc pohybu. Vše dokážeme vyřešit od počítače a nemusíme od něj ani vstávat. Takto nás ale příroda nenaprogramovala. Lidé potřebují pravidelnou pohybovou aktivitu, aby mohli dobře, kvalitně a dlouho žít. Naše tělo pohyb potřebuje. Přirozená potřeba pohybu dnes klesá a my ho do našeho života musíme znovu vrátit. Není to ale jednoduché – všichni musíme překonat lenost a nedostatek času, protože máme spoustu jiné práce, než se jít každý den projít, zacvičit si, zkrátka být vědomě aktivní. Dvě třetiny Čechů přitom vůbec nesportují, a to se následně projevuje ve výskytu civilizačních onemocnění. O pravidelném pohybu přitom můžeme mluvit jako o léku – ten, kdo se hýbe, je v dobré kondici a případné nemoci lépe zvládne. Pravidelný pohyb je elixír dlouhodobého zdraví i okamžitého přísunu energie a pocitu radosti,“ říká Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a České komory fitness, a přidává několik rad, jak pro pravidelný pohyb získat potřebnou motivaci i vůli.