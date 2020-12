Osoby a obsazení: Otec Václav je všeuměl a vtipálek, takže matka Eliška musí řídit domácnost. Děda Přemysl je kritik doby, babička Anežka naopak s dobou jde. Teenagerka Ludmila je rebelka. Její bratr Břetislav trpí nezdravým zájmem o politiku. Batole Kazi je chytřejší, než byste čekali. Všichni mají psa Osla.

Eliška: Já si to nevezmu.

Prodavačka: Ale tak vám slušel!

Eliška: Čtenářům Deníku se to nelíbí.

Prodavačka: Deník čtu, ale vážně nechápu, co máme my čtenáři s vašim kostýmem.

Eliška: Jako bych nic neřekla.

Prodavačka: Ještě nějaké přání?

Eliška: Pes! Kde mám psa?

Prodavačka: Psy nevedeme, zeptejte se dole ve Zverimexu.

Eliška: Prosimvás, přišla jsem se psem?

Prodavačka: Matně si vzpomínám, že jo. Takovej menší šedivej s protáhlým čumákem.

Eliška: A kde je?

Prodavačka: Mám vám hlídat chlupáče, když u nás chlup nepustíte?

Eliška: Osle, osle, osle!

Prošedivělý pán s velkým nosem přichází k pokladně.

Pán: Co si to dovolujete?

Eliška běží pryč.

Eliška: Osle, pocem, osle, osle!

Eliška se srazí s Václavem.

Václav: Co šílíš?

Eliška: Neviděls Osla?

Václav: Tys ho měla.

Eliška: No jo, ale jak ti snad mohlo dojít, už ho tak nějak nemám.

Václav: Tys mi ztratila psa?

Eliška: Nojo, no.

Václav: Bude rozvod!

Eliška: Ty by ses se mnou rozved kvůli čoklovi!

Ludmila s Břetislavem, každý s taškami v rukou je míjejí.

Ludmila: Co se hádáte, rodiče, v adventním čase jak koně?

Václav: Žádnej kůň. Pes! Ztratila mi Osla!

Břetislav: Musíme ho najít!

Ludmila: Jak chceš tady hledat zaběhnutýho psa?

Václav: Tak to jsou Vánoce v pr. Covid a pes k tomu.

Ludmila: Nechme to být, soustřeďme se na Ježíška. Dáme inzerát na web a on se Osel odněkud vyloupne. Má přeci čipování.

Břetislav: Hele, já nevim. Já bych radši hledal do úmoru. Dovedeš si představit, že Osel chybí v Betlému?

Mají se Deníkovi chystat na Vánoce, nebo se mají pustit do pátrání po psu Oslovi? HLASUJTE DNES V ANKETĚ POD ČLÁNKEM.