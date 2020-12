Politici si ho neuvědomují (nebo snad nechtějí uvědomit?)

Přitom to zná snad každý rodič: děti přestávají sportovat.

Počet dětí v Česku (0–18 let): 2 093 836

Kolik v Česku sportuje dětí? Tohle číslo vám nikdo neřekne, protože jej nikdo nezná a nemá. Nejblíže je statistický údaj České unie sportu, která zastřešuje většinu svazů a organizací. Podle jejího sčítání tady je 661 615 mladých sportovců. Ale pozor – řada dětí dělá více sportů, což funkcionáři nedokážou vyselektovat (takže jsou započítány dvakrát, třikrát…). A mnoho dalších zase sportuje v sokolských oddílech, hasičských družstvech atd., tudíž v tomto souhrnu chybí.

Děti všechno zapomněly

Na začátku prosince se větší část dětí vrátila ke sportu. Do tělocvičen a hal v rouškách, což v náročnějších disciplínách vzbudilo hodně kontroverzí. Ovšem málokoho už zajímalo, jak takový trénink dopadl.

„Přišlo mi, jako kdyby byly děti na písku poprvé. Podání, rovnováha. Všechno zapomněly,“ zoufá si beachvolejbalový kouč Jan Chalupa.

Expert, jenž se stará o talentovanou mládež v Praze na Strahově, musel změnit skladbu tréninku. Kvůli rouškám by nešlo pořádně hrát (zkuste si to ostatně sami), a proto dynamickou hru vystřídala statická činnost – nácvik technických dovedností.

Nejhorší na celém příběhu je fakt, že podobné zkušenosti mají takřka ve všech halových sportech a všude, od Aše až po Karvinou.

Mileniály střídá covidová generace

Řada odborníků varuje: další „zavírání“, tedy pokračování restrikcí proti pohybu a sportu, by mohlo ohrozit zdraví celé české populace.

Pokud se teď o lidech kolem 20–30 let (trochu hanlivě) říká, že jsou to mileniálové, tak za pár let je dost možná vystřídá jiná generace. Covidová.

„Pokud vznikne generace nesportujících covidových dětí, budou narůstat čísla zemřelých na další nemoci a duševní poruchy,“ varuje uznávaný fyzioterapeut Pavel Kolář.

A jsme zpět u jádra pudla. Všechna opatření spějí k tomu, že ze současných dětí vyrostou jedinci bez základních sportovních návyků. Samozřejmě ne ze všech, ale nesportovců bude více než teď.

Namítnete-li, že sport není důležitý, jste takříkajíc vedle jak ta jedle. Sport je podle nejrůznějších studií nejzdravější aktivita, která přispívá k lepší kvalitě života. Bez něj přiberete raz dva.

„Teď podle výzkumu děti ztloustly o dvě kila. Zakládáme si na problém do budoucna. Nadváha, obezita jdou ruku v ruce s cukrovkou a dalšími vážnými nemocemi,“ tvrdí šéflékař Českého olympijského výboru Jiří Neumann.

Tělocvik není priorita…

Jednou, u mnohých jedinou záchranou býval tělocvik. Šplh, přeskok, vybíjená, fotbálek, přehazka. Ale nic z toho ve školách není. A hned tak nebude – PES (protiepidemický systém) by dovolil sportovní aktivitu až při zlepšení situace na druhý stupeň, což jen tak nehrozí.

Mimochodem: ti, kteří by měli přijít, nepřišli…

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nepovažuje tělocvik za prioritu a problém neřeší. Pár úředníků přišlo s bizarními nápady (například soutěž pro učitele o nejlepší distanční výuku tělocviku).

Ministerstvo zdravotnictví stroze vzkázalo: „Jsou zakázány sportovní činnosti při vzdělávání. Není zakázána hodina tělocviku. Doporučuje se např. procházka venku.“

K tématu se sluší dodat srovnání s cizinou. Kupříkladu v Německu se lišily restrikce podle přístupu regionálních vlád, ale ve většině spolkových států byl dosud tělocvik v omezených podmínkách povolen. Podle nejnovějších zpráv však učitelé kvůli horšící se situaci začnou vyučovat jen teorii. Stejné je to i na Slovensku, kde mají zavřené školy.

Vítězem je fenomén esport

Jednoznačným vítězem koronavirové krize a všech lockdownů je disciplína, která budí emoce. Mnozí ji ani nepovažují za sport. Jde o esport, tedy počítačové hry. Víte o tom, že se tím dá živit? Takových (polo) profesionálů v Česku přibývá – docela paradox, že?

„Zní to až morbidně, za což se omlouvám, ale my jsme na situaci vydělali,“ přiznal Petr Šimoník, šéf asociace CESA (Czech Electronic Sport Association), která vznikla právě letos.

Není nouze o nové talenty, platformy nabývají na síle. Sponzoři se ozývají i bez toho – cítí obrovský potenciál. Šimoník, pedagog z Ostravské univerzity, si spolu s kolegy dal za cíl tohle speciální odvětví zastřešit, tedy získat razítko od úřadů. „Snažíme se o to, abychom získali status sportu. Máme k tomu petici,“ zmínil Šimoník.

Od počítačových her a adrenalinu je ale kousek k hazardu a gamblingu. „Tohle vnímám jako velké riziko,“ podotkl Neumann.

Více k tématu si přečtete ve Sportovním deníku, který vyjde v pondělí 14. prosince jako součást Deníku.