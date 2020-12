Do kulatého roku vstupoval premiér jako muž stojící v čele úspěšného státu, marginálně zadluženého, s minimální nezaměstnaností, šestého nejbezpečnějšího na světě, milovaného turisty. Vláda přidávala peníze penzistům, učitelům, lékařům a sestrám, vyšším tempem se začaly stavět dálniční úseky, pohnulo se i s elektronizací ve zdravotnictví. Opozice byla rozdrobená a bezzubá. Jenže v únoru do Česka dorazil čínský virus a vše bylo jinak.

Best in covid

Zdroj: DeníkNaštěstí přišli ti, kteří přijít neměli, ale přesto přišli a zachránili republiku. Konkrétně podnikatel Pavel Řehák. Díky jeho matematickému modelu kabinet včas zatáhl za záchrannou brzdu a 12. března vyhlásil nouzový stav s přísnými protiepidemickými opatřeními. Byť na nic podobného nebyl připraven, a oproti planým slibům neměl zásoby zdravotních pomůcek, díky šikovnosti a solidaritě občanů a dodávkám z Číny se situace zvládla.

Školy přešly na distanční výuku, zaměstnavatelé dostali podporu v podobě programu Antivirus a živnostníci „Pětadvacítku“. Andrej Babiš oznámil, že Česká republika je Best in covid. Pořád to vypadalo, že společně s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem mají situaci pod kontrolou.

Zlom přišel v září, kdy s plnou silou uhodila druhá vlna koronaviru. Po letním rozvolnění a před krajskými volbami se premiérovi nechtělo utahovat šrouby, což byla osudová chyba. Jeho zásah do rozhodnutí expertů na ministerstvu zdravotnictví odstartoval politický pád. Nejdříve to odskákal šéf resortu Adam Vojtěch.

Zdroj: DeníkNa jeho místo přišel epidemiolog Roman Prymula, který ale uvízl v pasti druhého muže ANO Jaroslava Faltýnka, když při noční schůzce v restauraci porušil vlastní opatření. Po měsíci se poroučel i on. Do horkého křesla usedl lékař Jan Blatný, který se uvedl lží, když popřel, že podepsal petici Milionu chvilek pro demokracii žádající rezignaci premiéra Babiše.

Skřípání v koalici vyvrcholilo rozporem při projednávání daňového balíčku, během jehož schvalování se zákonodárci ANO přimkli ke kolegům z ODS. Premiér nedokázal získat podporu pro rozpočet s deficitem 320 miliard korun, takže poprvé v polistopadové historii bylo jeho schvalování přerušeno.

Piráti, STAN a ODS

Babišovci sice vyhráli krajské klání v deseti regionech, ale jejich slabý koaliční potenciál se promítl v tristním zisku pouhých tří hejtmanských křesel. Hnutí STAN jich má čtyři, stejně jako ODS.

Sociální demokraté a komunisté utrpěli debakl. Byť ministr Blatný a jeho tým konečně představil protiepidemický systém PES s pěti stupni rizika a odpovídajícími omezeními, vláda není schopna ho dodržovat a přijímá absurdní opatření typu zákazu prodeje piva ve džbánku nebo kávy v kelímku u výdejových okének či otevřenýh obchodů, kam nesmějí chodit zákazníci.

Preference ANO a ČSSD tak padají, podle prosincového průzkumu společnosti Kantar.CZ měly 25, respektive 3,5 procenta preferencí. Opozice, jež se spojuje do dvou předvolebních bloků (ODS+KDU-ČSL+TOP 09 a Piráti+STAN) naopak posiluje. Dohromady má 50 procent hlasů.