K jejímu vzestupu pomohla i covidová krize, kdy pivovary nevěděly co s pivem, které se nedostane na trh. V tomto ohledu se ukázal téměř jako vizionář známý pivovarník Stanislav Bernard. Ten ještě před lockdownem oslovil Jiřího Syrovátku z Ovocného lihovaru v Chrámcích v Českém středohoří. Nechtěl však po něm, aby mu pomohl zbavit se procházejících sudů.

"Nechtěl jít cestou hospodských, kteří si nechávali zpracovávat procházející pivo, ale chtěl vědět, zda bych dokázal udělat pivní pálenku z piva čerstvého," vzpomíná na první kontakt s pivovicí Jiří Syrovátka.

Sám měl dlouholeté zkušenosti s pálením ovoce všeho druhu a pivní pálenka pro něj byla výzva: "Dalo by se říct, že jsem se k ní dostal jako slepý k houslím." Než však z jeho lihovaru vzešla první „pitelná“ pivní pálenka, chvíli to trvalo.

Jiří Syrovátka neoslovil žádné hospodské, aby mu poradili, jak na to, ale místo toho nejdříve skoupil dostupné pivovice na trhu a seznamoval se s chutí. "Pak k nám začal Bernard navážet sudy. Než jsme však konečně vychytali tu správnou chuť, spotřebovalo se asi 20 tisíc litrů piva," dodal Syrovátka.

Podle něj byl na celém procesu nejtěžší vychytat tu správnou teplotu: "Pálení piva je oproti slivovici a dalším pálenkám technologicky velmi náročné. Když se pivo zahřeje, tak strašně pění. Pokud se v prvním surovém alkoholu objeví pěna, je to celé na vyhození. Nejtěžší tak bylo zahřát pivo tak, aby se na něm pěna nevytvořila."

Specifika piva

U piva je navíc problém i v tom, že každé se u zahřívání chová jinak. Záleží nejenom na jeho kvalitě, ale i na jeho stupňovistosti.

"Zatímco u slivovice potřebujete na jeden litr pálenky asi 10 kilo slívek, tak u piva to tak jednoduché není. A podle stupňovistosti se jeho množství může zvýšit i o 30 procent. Nelze tak jednoznačně říci, kolik litrů je ho na jeden litr potřeba," nastínil další výjimečnost pivní pálenky Jiří Syrovátka.

Podle něj si tak doma pivní pálenku nevyrobí každý, kdo vlastní kolonu: "Je to opravdu technologicky velmi náročné. Jde opravdu o to, aby se nedostala pěna do druhého pálení. Možná se to někomu povede, ale nejlepší je dvoustupňový lihovar."

Co se pak týče chuti, tak dle Jiřího Syrovátky se u pivovice jedná o jemně ovocnou pálenku s chutí sladu a karamelu. "Pokud se jedná o pálení ze světlého ležáku, tak bych to asi přirovnal k jemné whiskey," dodal lihovarník.

A že tato chuť lahodí jazyku nejen českých milovníků tvrdého alkoholu, ale i světovým "pijákům", svědčí fakt, že pivní pálenka ze Zámeckých sadů Chrámce dostala prakticky ještě do kolébky dva cenné kovy z prestižních klání.

V soutěži London Spirits Competition v mezinárodní konkurenci v kategorii Other Spirits získala letos stříbrnou medaili. Druhý úspěch ze soutěže na sebe nenechal dlouho čekat, na mezinárodní soutěži International Wine & Spirit Competition rovněž v Londýně byla pálenka oceněna bronzovou medailí.

Pivovary, které zkoušejí vlastní pivovici



Purkmistr Plzeň – pálenka „Rouškovice“ 38%

Pivovar Glokner – Svachovka (JČ) – Svachovka

Plzeňský Prazdroj – limitovaná edice Pivní pálenka

Pivovar Cobolis Praha - Ládví– Ohnivá voda či Poslední Mohykán

Rychnov nad Kněžnou - Pivovice sládka Mikše