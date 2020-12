Patří mezi ně i známý tulák a cestovatel Petr Mareš z Křivoklátu, přezdívaný Pítrs. Už od patnácti let cestuje po celém světě, Evropu už projel celou a z dalších světadílů už mu chybí pouze Afrika.

„Před dvěma lety jsem byl v Indii a už tehdy, když jsem viděl tu spoustu lidí, třeba na letišti v Bombaji, říkal jsem si, že to směřuje k průšvihu. Loni jsem byl v Kurdistánu a na letišti v Istanbulu to samé. Letos jsem plánoval opět Indii nebo Írán, ale ten mi nevyšel politicky,“ vzpomíná Mareš na dobu, než jarní koronavirová vlna zhatila všechny jeho plány.

Cestování mu sice schází, současné situaci se ale nediví. „Když jsem se jednou podíval na oblohu a na malém výseku nebe viděl šestadvacet letadel, říkal jsem si, tohle je špatně, to nemůže Země vydržet. Jinak se mi ale po cestování moc stýská. Třeba milované Tatry, hodně mě mrzí, že tam nemůžu,“ říká.

Pro křivoklátského cestovatele je svoboda zásadní, proto by ho trápilo, kdyby v budoucnu nemohl opět cestovat. Ale všechno zlé je podle něho k něčemu dobré.

„Zase se můžu více porozhlédnout tady u nás, kde to neznám. Vrátil jsem se na Špičatku, prošel si údolí kolem Berounky, kde jsem ještě nebyl,“ vypráví Pítrs, který by se v případě návratu do normálu rád vypravil znovu do Indie. „Mám odtud úžasné zážitky, je tam nádherná energie, místní lidé jsou velmi štědří. Tam bych se ještě rád podíval,“ dodal.