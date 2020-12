Lidé můžou v pátek 18. prosince poprvé vyrazit na lyže. V Krkonoších se otevřou skiareály SkiResort Černá hora-Pec, Špindlerův Mlýn, Malá Úpa a Mladé Buky. V Peci pod Sněžkou bude v pátek poprvé otevřený nový vícepatrový parkovací dům, Malá Úpa má hotové propojení lyžařských středisek Pomezky a U kostela.

Areál Mladé Buky, který zahájí sezonu pátečním večerním lyžováním, finišuje s novou čtyřsedačkovou lanovkou. Ta bude v provozu od začátku ledna. U sjezdovek budou otevřená výdejová restaurační okénka. V provozu budou i lyžařské půjčovny.

Na Ještědu se začne lyžovat nejdříve příští týden. Podle provozovatele skiareálu na Ještědu jim aktuální sněhová situace nedovoluje spustit provoz už 18. prosince, kdy mohou podle vlády začít lyžařská střediska fungovat. „Prioritou je připravit Skiareál Ještěd na otevření před vánočními svátky, abychom přivítali první lyžaře na sjezdovce Nová Skalka,“ informovala společnost TMR ve čtvrtek na svém webu. Lyžaři si tak budou muset ještě počkat na premiérový sjezd nové sjezdovky, která na Ještědu vznikla teprve před několika týdny.

Roušky, rozestupy

Areály musely připravit zvláštní opatření, která vyplývají ze současné epidemické situace. K letošnímu lyžování budou patřit roušky, rozestupy, dezinfekce, rezervace služeb on-line, platby kartou a také omezený počet lidí v areálech. „Při přepravě na vleku i lanovce a ve vnitřních prostorách budov je potřeba mít ochranu dýchacích cest. Při čekání ve frontě je nutné udržovat rozestupy 2 metry a v omezeném počtu jedné osoby na 15 metrů čtverečních vstupovat také do půjčoven lyží nebo kanceláří lyžařské školy,“ přiblížil pravidla jednatel SkiResortu Černá hora-Pec Petr Hynek.

„Lyžaři budou mít k dispozici dezinfekci ve všech areálech. Kabinková lanovka musí mít během jízdy otevřená okna. Společně by měli nastupovat na sedačky či vleky jen ti, kteří spolu na hory přijeli a lyžují spolu, tedy rodiny, nebo menší skupinky,“ popsal Hynek.

Ve Špindlerově Mlýně povede ke každému turniketu u lanovky jeden 80 centimetrů široký koridor. „Mezi jednotlivými koridory pak budou rovněž rozestupy široké dva metry,“ uvedl ředitel skiareálu René Hroneš.

Také občerstvení se musí řídit protiepidemickými opatřeními. FordBar na Černé hoře i Bullbar v Peci pod Sněžkou tak budou nabízet pouze občerstvení z výdejního okénka nebo venkovního baru. Ve Špindlerově Mlýně budou v provozu výdejová okénka. V provozu budou i lyžařské půjčovny. Skipasy bude nejvýhodnější nakupovat on-line. Pokud se naplní požadovaná kapacita, skiareály zastaví jejich prodej.

Ve Skiareálu Špindlerův Mlýn bude od pátku v provozu lanová dráha Hromovka a šestisedačková lanovka ve Svatém Petru, a to od 8.30 do 16.00. Lyžovat se bude na modré turistické sjezdovce. O víkendu bude jezdit rovněž lanovka Medvědín, ale pouze pro pěší turisty. Skibusy jsou ve Špindlerově Mlýně až do zahájení provozu hotelů mimo provoz.

Na nošení roušek a dvoumetrové rozestupy mezi lyžaři u dojezdu pak budou dbát nově najatí zaměstnanci. Všude v areálu špindlerovského střediska je dostupná dezinfekce. „Navíc my sami budeme průběžně všechna exponovaná místa během dne dezinfikovat,“ upozornil René Hroneš. Bezpečnostní a hygienická pravidla jsou zajištěná i v půjčovně lyžařského vybavení a v lyžařské škole na Hromovce a ve Svatém Petru.

Ve SkiResortu Černá hora-Pec bude od pátku pro lyžaře na Černé hoře otevřená sjezdovka Anděl v délce 1400 metrů. Lyžaři se k ní dostanou kabinkovou lanovkou z Janských Lázní a stejně zase zpět k parkovišti po lyžování. V Peci pod Sněžkou bude v provozu 4,6 km sjezdovek, a to Javor 2, Lyžařská, Smrk, Zahrádky a U potoka.

Společný skipas pro 6 areálů, na který byli lyžaři ve SkiResortu zvyklí, tentokrát v nabídce nebude. Kvůli protiepidemickým opatřením nabídne SkiResort lyžování pro každý areál zvlášť, od 8 do 16 hodin. Skipasy budou nejvýhodnější při on-line nákupu předem. „S naplněním kapacity pro daný den zastavíme prodej skipasů on-line i na kamenné pokladně. Kvůli rychlejšímu odbavení lyžařů jsme se rozhodli zjednodušit také ceník. Lidé tak mohou využít dopolední (8.00 – 11.45), odpolední (12.15 – 16.00) a celodenní skipasy (8.00 – 16.00). Střídavé nebo vícedenní v nabídce v této sezoně nebudou, zejména z důvodů kontroly počtu lyžařů v areálu,“ objasnila Zina Plchová, mluvčí SkiResortu.

V první den sezony vyjde dopolední lyžování na Černé hoře na 550 Kč při nákupu on-line a na 590 Kč při nákupu na pokladně. V Peci pod Sněžkou pak dopoledne vyjde na 650 Kč on-line a 690 Kč na pokladně. Odpolední skipas v Janských Lázních stojí 450 Kč on-line a 490 Kč na pokladně. V Peci je cena 550 Kč on-line a 590 Kč na pokladně.

Lyžařský areál v Malé Úpě zahájí zimní sezonu v pátek v 8.30 na sjezdovce Pomezky. Skipas je možné koupit na 4 hodiny (za 500 Kč) nebo na 2 dny (1400 Kč). „Toto omezení je hlavně kvůli tomu, abychom mohli lépe řídit množství lidí na svahu a hlavně ve frontě. Podle nařízení vlády jsme povinní kontrolovat shlukování lidí ve frontě a dodržení rozestupů,“ vysvětlil Martin Buček, ředitel SKiMu Malá Úpa. V Mladých Bukách bude v provozu od pátku 18.00 hlavní sjezdovka. V dalších dnech se bude lyžovat od 9 do 16 a od 18 do 21 hodin.