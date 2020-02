Milovníky pohádek potěší hotel Norrqvarn ve Švédsku. Pokud jste před lety hltali příběhy modrých Šmoulů nebo třeba Pohádky z mechu a kapradí s Křemílkem a Vochomůrkou v hlavní roli, bude vám návštěva městečka Lyrestad na pobřeží kanálu Göta připadat jako návrat do dětství.

Prostředí bývalého mlýna působí na první pohled jako z pohádky. K ubytování si můžete vybrat stavení v podobě muchomůrky červené s malovaným kloboukem i pařezovou chaloupku jako vystřiženou z populárního českého večerníčku. Uvnitř domků, které vytvořil umělec pomocí motorové pily, najdete komfortní pokoje, do kterých se vejdou až čtyři lidé.

„Historie hotelu Norrqvarn sahá až do počátku 20. století, kdy byl mlýn významný pro místní farmáře. Dnes jde o rodinný hotel třetí nejoblíbenější švédskou turistickou atrakci,“ chlubí se provozovatelé hotelu na webových stránkách. Při plánování návštěvy ale nezapomeňte na typické severské počasí a pro pobyt v pohádkových domcích si raději zvolte teplé letní měsíce.

Ubytování si lze zaplatit i v zámku ze seriálu Panství Downton:

Spánek mezi knihami

Moderní doba sice nahrává spíše rozvoji technologií a elektroniky, mezi námi jsou však stále tisíce „knihomolů“, kteří na díla svých oblíbených autorů v papírové podobě nedají dopustit. Usínání s kvalitní knihou v ruce se podle mnohých nic nevyrovná. Napadlo vás ale někdy, že byste strávili noc v knihovně?

Přesně takový zážitek umožňuje klientům tokijská síť hotelů Book and Bed („kniha a postel“). První ubytovací zařízení v prostředí připomínajícím veřejnou knihovnu otevřela společnost v roce 2015 v komerční čtvrti Ikebukuro jako netradiční alternativu k běžným hotelům.

Možnost strávit noc mezi knihami si v japonské metropoli získala takovou popularitu, že k původnímu „knižnímu hotelu“ přibylo dalších pět „sourozenců“. Zákazníci tu mohou zvolit z bohaté nabídky literárních děl všech žánrů a s vybraným kusem ulehnout na speciální lůžko, obklopené překližkovými regály s knihami.

Žádný luxus tu ale nečekejte, největší z ubytovacích kapslí poskytuje jen něco málo přes dva metry čtvereční prostoru. „Perfektní prostředí pro dokonalý spánek u nás nenajdete. Nejsou tu žádné pohodlné matrace, nadýchané polštáře ani lehké chladivé přikrývky. Nabízíme zážitek s knihou (nebo komiksem) v ruce,“ upozorňuje společnost na webových stránkách.

Neovyklé stavby, které mohou být novodobými "divy" světa:

Vysoko nad Amsterdamem

Zejména pro milovníky adrenalinových zážitků je určený hotel Faralda Crane v nizozemském hlavním městě Amsterdamu. Jak už název napovídá, noc tu můžete strávit na vrcholu stavebního jeřábu ve výšce padesáti metrů nad zemí. Navzdory své poloze nabízí hotel veškerý luxus, který si zákazníci mohou přát. Tři luxusní dvoupatrové petihvězdičkové apartmány jsou vybaveny pohodlnou postelí a vlastní koupelnou s prostornou vanou i sprchou. Na vrcholu jeřábu pak čeká vyhřívaná vířivka.

Nejedná se však o zážitek pro cestovatele se slabším žaludkem, jeřáb se totiž ve větru kýve. Pokud by vám však pobyt tak vysoko nad zemí nestačil a hledali byste další dávku adrenalinu, připraveny jsou ještě tři plošiny pro bungee jumping.

Bláznivý dům ve Vietnamu

Mrazení v zádech vám může způsobit i pezion Hang Nga ve vietnamském městě Dat La, na první pohled totiž připomíná cosi vytržené z noční můry. Komplex, jehož autorkou je vietnamská architektka Dang Viet Nga, se začal stavět v roce 1990. Tvoří ho několik propojených budov, které slouží jako hotel, kavárna či galerie umění.

Proč je nazýván Bláznivý dům však není patrné pouze zvenčí, ale především uvnitř, kde nenajdete žádné přímé linky ani pravé úhly. Interiéry připomínají svět Carrollovy knihy Alenka v říši divů. Tvoří ho jeskyně, křivolaké průchody, strmá schodiště, netradiční nábytek či sochy zvířat. V netradičních prostorách tak snadno propadnete dojmu, že jste nevědomky požili halucinogenní látku.

Místo obilí apartmán

Že k ubytování může posloužit ledajaký prostor dokazují provozovatelé hotelu SiloStay na Novém Zélandu, který leží na Banksově poloostrově v oblasti Little River jen asi padesát minut jihovýchodně od mezinárodního letiště ve městě Christchurch. Na první pohled totiž působí jako zemědělský areál, sloužící ke skladování oblí.

K ubytování tu totiž slouží přestavěná stříbrná okrouhlá sila. Vybavena jsou vším potřebným – zatímco spodní patro slouží jako kuchyně, v prvním patře naleznou hosté ložnici s koupelnou. Unikátní zážitek doplňuje poklop, jenž lze otevřít a získat tak výhled na noční oblohu, která je díky absenci světelného smogu plná hvězd.

„Oblast Little River nenabízí žádné přírodní památky, žádné fjordy vodopády nebo horké prameny. My však její odlehlost a klidnost vnímáme jako velkou výhodu, která z ní dělá ideální místo pro hledání vnitřního míru a pokoje. Pobyt v SiloStay vám tak dává unikátní příležitost poznat sebe sama,“ lákají majitelé na webových stránkách.

Ráj fanoušků sci-fi

Zcela jiný zážitek nabízí svým zákazníkům manželský pár z města Templeton v hrabství Pembrokeshire ve Walesu. Kontejner z olympijských her v Londýně totiž přetvořili na „vesmírnou loď Spodonic“, originální apartmán s tematikou UFO. Pronajmout si ho můžete prostřednictvím populární platformy Airbnb.

Uvnitř Spodonicu nechybí mimozemšťané, materiály připomínající vybavení raket, skafandry a helmy. Osvícení pomocí elektroluminiscenčních diod (LED) pak dotváří tu pravou sci-fi atmosféru. Ve výbavě nechybí dvojice postelí a pohodlný gauč, na koupelnu a kuchyňku však nezbylo místo a nachází se tak mimo apartmán. Ale pozor, výprava za mimozemšťany je vhodná i pro handicapované cestující.

Stromová kapsle

Pokud rádi trávíte čas v korunách stromů, neměli byste si nechat uniknout návštěvu britského hrabství Cornwall. Zhruba padesát minut cesty severovýchodně od Plymouthu se tu uprostřed lesa skrývá hotel Lost Meadow Treepod, který nabízí možnost vyzkoušet si na několik dní ničím nerušený pobyt v odlehlé přírodě.

Jedinečný zážitek zajišťují dřevěné kapsle ve tvaru koule, zavěšené v korunách stromů ve výši tří metrů nad zemí. „Je to bláznivá zkušenost, cítit mírné houpání malého tmavého prostoru a choulit se uvnitř ve spacím pytli zatímco dovnitř proniká chladný noční vzduch,“ píší provozovatelé na webových stránkách.

Kapsle sice nenabízí pohodlí hotelového pokoje a k toaletě či sprše musíte urazit několik minut cesty. „Pokud se ale budete chovat tiše, můžete cestou pozorovat pasoucí se zvěř či ledňáčky, lovící v nedalekém potoce,“ vábí zákazníky.

Největší bígl na světě

Milovníci psů, kteří se dostanou do amerického státu Idaho, by neměli minout městečko Cottonwood. Jeho dominantou je bizarní dům ve tvaru obřího bígla, který zde v roce 1997 vytvořila dvojice manželů-umělců. A co víc, uvnitř se dokonce můžete prostřednictvím služby Airbnb ubytovat.

Tematicky sladěné je nejen okolí, ale i interiér. Psí atmosféru dotváří ručně vyřezávané sochy a sošky, kterých již autoři vytvořili na šest desítek. Motivy domácích mazlíčků pak naleznete i na polštářích či ve tvaru sušenek, které na každého hosta čekají na posteli. „Vítána jsou u nás i zodpovědná zvířata, která si s sebou přivezou i své páníčky,“ zvou američtí manželé ve veselém duchu na návštěvu.

Jako ve Středozemi

Netradiční bydlení naleznou zájemci také hluboko uprostřed deštných lesů v jihoamerickém Chile. Na první pohled připomíná kuželovitý objekt hotelu Montana Magika porostlý zelení vyhaslý vulkán, ve skutečnosti však jde o dílo člověka. To však hotelu neubírá na originalitě. Ze stěn vystupují drobná okna a celá stavba tak připomíná hobití nory z Tolkienovy Středozemě.

Uvnitř na hosty čekají například vířivky, vyryté z kmenů stromů. Dlouhou chvíli si pak mohou zkrátit například hraním golfu na hřišti, které prochází okolním pralesem. K přístupu do hotelu pak musí návštěvníci překonat provazový most a atmosféru džungle dotváří i umělý vodopád.

Hrad z písku

V dětství řada z nás snila o tom, jaké by bylo žít v hradu z písku, který jsme si postavili na pláži u moře, nebo alespoň na pískovišti uprostřed městského sídliště. Věděli jste ale, že se tento na první pohled absurdní dětský sen může snadno změnit ve skutečnost? Stačí vyrazit do jednoho ze Zandhotelů, které naleznete v Nizozemsku a v Belgii.

První z dvojice písečných staveb nabízí své služby u jezera Lac de Sneek v provincii Frísko na severu Nizozemska. Ve skutečnosti se jedná spíše o malý domek pro dvě osoby, který se skládá z ložnice s koupelnou. Exteriér i interiér je vyzdoben sochami z písku a nedaleký přírodní vodní park Sneekermeer nabízí zábavu pro milovníky přírody, vodních sportů i romantiky. Druhý z domků se nachází v parku Herperduin v belgické provincii Brabant a i zde se jedná o drobnou stavbu pro dvě osoby vyzdobenou sochami z písku.