„Do Českého ráje jezdíme s rodinou už léta, pojedeme tam i letos. Letošní léto jsem si sice představoval jinak, ale nedá se nic dělat,“ krčí smířlivě rameny. Stejný osud postihl stovky Čechů. V tuzemských kempech teď telefony neutichají.

Kdo se chystá strávit léto v chatkách, měl by si pospíšit, některé mají na letošní prázdniny už plno. Což je i případ zmíněných Drhlen. „Na nejbližší dva víkendy ještě možnost ubytování máme, ale na prázdniny, až na výjimky v závěru srpna, máme už plné rezervace,“ potvrdila provozní Alena Kučerová.

Nestěžuje si. Kemp bude muset dohnat ztráty za zrušené pobyty škol v přírodě. „Odpadly i některé firemní víkendy. Někde to firmy ještě nepovolují, i když kapacita našeho kempu je 100 až 130 lidí, což nepřekračuje povolený limit,“ zdůraznila Kučerová.

Lidem podle ní však mohou vadit opatření v restauraci nebo u bazénu, kam nesmí více než 18 lidí najednou. Kemp nabízí pouze ubytování v chatkách. „Drhleny jsou rozlehlé. Pokud chce někdo trávit dovolenou pod stanem nebo v karavanu, nasměrujeme je na nedaleké autokempy,“ dodává.

Plno v Sedmihorkách

V létě se budou snažit dohnat červnové ztráty za zrušené školní výlety a pobyty také v kempu Sedmihorky u Turnova, který nabízí pobyty v samém srdci Českého ráje a navíc se zaměřuje na ekologii. I proto je o něj zájem nejen mezi školami, ale i rodinami, které chtějí dát dětem o prázdninách víc než jen koupání a pobyt na čerstvém vzduchu. „Rezervace nikdo nerušil, v létě budeme mít plno, takže kdo si ubytování včas nezajistil, musí jinam,“ vzkazuje provozovatel kempu Roman Rákosník.

I on doufá, že prázdniny pomohou nahradit ztráty z května a června, kdy se kemp v Sedmihorkách stával oblíbeným cílem školních akcí. „Loni byl touhle dobou kemp plný, letos jsme tu měli v závěru května jen 27 lidí. Školy a školky k nám teď nesmějí,“ dodává.

Podle něj bude letní sezona obecně také hodně závislá na dalších případných opatřeních či vyhláškách. „Uvidíme, jak se vše vyvine, ale ten kdo nezkrachoval, je na léto připraven,“ popisuje nelehkou situaci lidí podnikajících v cestovním ruchu. Právě na ně omezení pohybu a další epidemiologická preventivní opatření dopadla velmi tvrdě.

Plno hlásí na letošní léto také autokemp Kristýna v Hrádku nad Nisou. Podle provozní Nikoly Jarošové ale nejde o letošní výjimku. Kemp, stejně jako okolí jezera v zatopeném lomu, prošel v minulých letech modernizací. „Lidi láká hlavně čistá voda, což už je dnes téměř zázrak,“ vyzdvihuje Jarošová.

Dalším lákadlem jsou podle ní výlety do stále ještě málo frekventovaných Lužických hor i blízkost hradů a zámků Grabštejn či Lemberk. Oblíbené jsou i zdejší cyklostezky, které vedly také kolem zatopených lomů v německém příhraničí. „Zatím nevíme, jestli to bude letos možné,“ přiznává Jarošová, podle které je ale i tak nabídka prázdnin strávených na Kristýně více než lákavá.

Štěstí ale bude mít jen ten, kdo se strefí do zrušené rezervace. Ubytování v chatkách se tu dá pořídit od 450 korun v dvoulůžkové verzi až po VIP chaty s plným vybavením v ceně dva tisíce za noc.

„Vejde se každý“

Že mají lidé o kempování v přírodě a v Čechách zájem, potvrzuje i zkušenost Martina Bauera, jednatele firmy Sundisk z Jablonce nad Nisou, která mimo jiné provozuje kemp v Dolánkách u Turnova. Tam měli plno už o tomto víkendu. „Lidé přijížděli, hned jak jsme otevřeli, přestože počasí ani roční doba tomu ještě příliš nenasvědčovaly,“ líčí Bauer.

Kemp v Dolánkách, stejně jako na nedaleké Malé Skále, oceňují především vodáci. Rozlehlá louka se totiž nachází přímo na břehu Jizery. Návštěvníky láká také blízkost Klokočských skal a přímo v místě čeká návštěvníky Dlaskův statek, který nabízí expozici věnovanou historii Pojizeří, letos zaměřenou na textilní techniky našich prababiček, nebo interaktivní expozice v protějším Domě přírody. „Rezervace nepřijímáme a protože louka je rozlehlá, vejde se k nám s vlastním stanem či karavanem opravdu každý,“ připomíná Bauer.

Stany s nebesy

Bát se nemusejí ani lidé, kteří se chystají trávit dovolenou u Máchova jezera. „Zájem je stejný asi jako loni. Možná k nám zamíří pár lidí, kteří by jinak jeli k moři, na druhou stranu ubude těch, kteří se přeci jen ještě obávají,“ shrnuje provozovatelka Family kempu Máchovo jezero Hana Kaštilová.

Zájem se podle ní, podobně jako v Českém ráji, projevil už o uplynulém víkendu, který ke koupání zrovna nelákal. „Na lidech je znát určitá netrpělivost, už to celé chtějí mít za sebou, vrátit se k normálu, užít si přírodu,“ dodává provozovatelka, která vsadila na současné trendy.

Kromě chatek tu nabízí například dobrodružné ubytování ve stromových stanech nebo naopak luxus ve stylu glamour, kde si můžete objednat stan s postelí s nebesy. „Na letošek jsme najali nového kuchaře, protože letošek bude jednoznačně ve znamení dobrého a hlavně kvalitního jídla. Typický kempový „smažák“ nám nesmí přes práh,“ směje se.

Co se proti loňsku přeci jen změnilo, je podle Kaštilové větší zájem o luxus. „Zatímco loni byly jako první pryč levnější chatky, letos je to naopak a jako první byly rezervované chaty s veškerým vybavením,“ prozrazuje. Ceny se v kempu u Máchova jezera pohybují od jednoho do 2,5 tisíce za chatku a noc.