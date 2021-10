Právě o takových místech píše karlovarský historik Stanislav Burachovič ve svých knihách, například i v Magických místech Karlovarského kraje. Že nejsou informace vymyšlené, potvrzuje i karlovarský památkář Lubomír Zeman. Konkrétně jde o Posvátný okrsek v Ostrově, kde zřejmě nejznámějším výjimečným objektem je Einsiedelnská kaple. Je kopií mariánské kaple z Einsiedelnu ve Švýcarsku.

Stanislav Burachovič o ní hovoří jako o stavbě, která už z dálky přitahuje svou krásou návštěvníky. Nejde ale jen o to. "Kaple stojí na vyvýšině. Nad vchodem je otisk ruky, k níž se váže tajemná legenda. Říká se, že stavitel kaple se upsal ďáblu, který mu při stavbě pomáhal. Stavitel pochopitelně nechtěl následně svůj slib splnit a před ďáblem se schoval u sošky panenky Marie a ona ruka má být jeho otiskem. Druhá verze naopak říká, že tato ruka je otiskem ruky samotného ďábla," vypráví Lubomír Zeman.

Že se kolem Einsiedelnské kaple dějí věci mezi nebem a zemí, potvrzuje i zaměstnankyně infocentra Jaroslava Beerová, která má svou návštěvnickou kancelář hned pod ní. "Je to asi rok, co už jsme chtěly s kolegyní zavírat. Říkám jí, že ještě musíme počkat na maminku s dvěma dětmi, co tu je. A ona na to odvětí, že nikoho takového neviděla. Areál jsme obešly a skutečně tam nikdo nebyl. Přijel následně i pán, co nám spravuje bezpečnostní kamery. Všechny dny byly v kamerovém systému zaznamenány, jen ten aktuální právě chyběl. Dost jsme se tomu tenkrát všichni tři divili," říká zaměstnankyně ostrovského infocentra.

Einsiedelnská kaple není ovšem jediná, která má zvláštní kouzlo. To má celý areál, který je významnou kulturní památkou Karlovarského kraje. Podle Stanislava Burachoviče z něho vyzařuje maximum pozitivní energie.

Velmi tajemným místem je také Horní hrad zvaný Hauenštejn. "Vztahuje se k němu mnoho legend. Mám kolegu, je to opravdu velmi vzdělaný, racionální člověk, který rozhodně není blázen. V 80. letech na hradě přespával, když tu dělal průzkumy. Opakovaně viděl různé postavy, které k němu přicházely a komunikovaly s ním," pokračuje památkář.

Mnoho zajímavostí se váže také k okolí zříceny hradu Himlštejn, která stojí poblíž Stráže nad Ohří a na hoře zvané Nebesa. Pod ní se nachází osada Peklo. "Na tomto místě je mnoho rozeklaných skalních partií, které v minulosti sváděly lidi k velké představivosti. Není divu, že se tu objevují takové názvy," vysvětluje Lubomír Zeman.

Silná místa

Hodně zvláštním je podle něho také zámecký areál Valče, který si například vybral režisér Juraj Herz pro svůj horrorový snímek T.M.A. Každý, kdo toto místo navštívil, dá jistě za pravdu, že tam sálá zvláštní energie. "Je tu navíc takový pahorek, a my vlastně stále nevíme, co znamenal. Je plný cestiček a řady věcí, které sahají mnohem hlouběji do historie, než je baroko, v němž byla řada zdejších objektů postavena. Podobné pahorky jsem viděl v Itálii. Budovaly se u každé reprezentativnější vily, lidé si na ně umisťovali monstra a chodívali se k nim bát. Domnívám se, že právě toto je i ve Valči," pokračuje památkář.

Vidí ale i magickou sílu kolem Karlových Varů či přímo v jejich srdci. Výrazným místem se nyní stal i kostel svaté Anny v Sedleci, který před časem získal novou, nepřehlédnutelně červenou fasádu. "Zjistili jsme, že červená barva byla na tomto kostele původní. Když se člověk na kostel nyní podívá, má pocit, že věž je vynášená až do nebes," poznamenává.

Silným místem je také podzemí Vřídelní kolonády, o kterém píše i Stanislav Burachovič. "Ta energie, která tu vyzařuje, je opravdu nesporná. Léčivé účinky Vřídla a jeho okolí jsou evidentní a jsou jim vystaveni i návštěvníci města," konstatuje Lubomír Zeman, jemuž nahání husí kůži například i procházka nedalekým podzemím pod Chrámem Maří Magdaleny, které je čas od času veřejnosti přístupné.

Načerpat pozitivní energii mohou ovšem lidé i při procházce nad Letním kinem a Poštovním dvorem, kde se nacházejí nejstarší karlovarské cesty. "Tomuto místu se právem říká terapeutická krajina. Léčí nejen tím, že se lidé vydají na túru, ale díky místním zlomům zemských desek se uvolňují látky, které mají blahodárný vliv," připomíná Zeman.

Míst kolem Karlových Varů a přímo v nich, o nichž panují různé legendy, je mnohem více. Redakce Deníku se jim bude věnovat v brzké době.