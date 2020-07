Roušky budou povinné pro zaměstnance i zákazníky obchodů. Nutné budou i pro obsluhující personál v pohostinských zařízeních. V prostředcích hromadné dopravy jsou roušky nezbytné už několik týdnů.

Další opatření se týkají velkých akcí. Organizátoři, kteří předpokládají účast více než 100 lidí, musí úřady informovat nejpozději 48 hodin předem.

Zároveň musí pořídit jmenný seznam všech účastníků, aby se epidemiologům usnadnilo vyhledávání kontaktů v případě výskytu nákazy.

Od prvního případu nákazy z 25. února je ve čtyřmilionové zemi celkem registrováno 3672 infikovaných. Z nich 118 zemřelo a 2466 se dosud uzdravilo.

Virus si už přivezli někteří Češi z dovolené



České ministerstvo zahraničí již zaznamenalo první případy, kdy se Češi nakazili v zahraničí. Serveru Lidovky.cz to v sobotu potvrdila Gabriela Štěpanyová. „Již jsme zaregistrovali první případy nákazy u osob, které se vrátily z dovolené,“ sdělila. Odkud a kolik těchto případů je, nesdělila.

České úřady řadí Chorvatsko do zóny s nízkým rizikem nákazy. Čeští turisté do Chorvatska však musí hranicích udat své kontaktní údaje. Pokud na sobě zpozorují některé z příznaků covid-19, měli by neprodleně kontaktovat lékaře. Zdraví jedinci se obejdou bez negativního testu na koronavirus jak po příjezdu do Chorvatska, tak po návratu do Česka.

Pokud jde o cizince ze zemí mimo Evropskou unii, při příjezdu do Chorvatska musejí do karantény na dva týdny. Karanténa může být výjimečně i kratší, avšak s povinným testováním.

Kromě Chorvatska znovu zavedlo opatření i Rakousko. V regionu Horní Rakousy, které sousedí s oblastí jižních Čech, od čtvrtka platí povinnost nosit roušky v obchodech a restauracích.

České ministerstvo zahraničí také v pátek rozhodlo zařadit Srbsko a Černou Horu mezi státy s vysokým rizikem nákazy koronavirem. Češi musí od pondělí 13. července po návratu z obou zemí absolvovat test na covid-19, nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény. V takzvané červené kategorii v rámci Evropské unie zůstává nadále jen Švédsko.