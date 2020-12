Blížící se Vánoce jsou pro popeláře výzvou. Svoz nepotřebné části štědrovečerní nadílky pro ně završí rok, do něhož se i v této oblasti promítl koronavirus. Například v Brně vzrostl objem tříděného odpadu téměř o pětinu.

„Lidé tráví spoustu času doma. Objednávají si nákupy i jídlo přes internet, což má logicky dopad na zvýšené množství odpadu v kontejnerech. Museli jsme tomu přizpůsobit svoz odpadu, některá stanoviště svážíme každý den,“ uved Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno.

Více papíru kvůli viru

Citelný nárůst registrují i v Ostravě. „Zdánlivě nejvýrazněji se to projevilo u separovaného papíru odloženého do modrých kontejnerů. Za leden až říjen se jednalo o nárůst o 803 tun ve srovnání se stejným obdobím loňského roku,“ konstatovala Vladimíra Karasová, mluvčí ostravské odpadové firmy OZO. Dodala však, že lidé letos odnesli méně odpadu do sběren.

Se směsným komunálním odpadem pandemie nepohnula. „Spíš evidujeme drobný pokles. Uvidíme, co přinese prosinec,“ řekl mluvčí Pražských služeb Radim Mana. V hlavním městě se letos nadměrně neplní ani barevné kontejnery. Mana to přičítá propadu turismu tisíce bytů, které jejich majitelé pronajímají přes Airbnb, letos zůstaly po většinu sezony prázdných.

Pražané v třídění zaostávají

Celkové množství odpadu přitom ve všech regionech rok od roku roste. V roce 2015 připadalo na jednoho obyvatele přesně půl tuny komunálního odpadu, vloni to bylo o desetinu více. Nejplnější jsou popelnice ve středních, jižních a východních Čechách, nejméně plné na Karlovarsku.

Tříděného odpadu je v porovnání se směsným stále výrazně méně. Vloni vytřídil průměrný Čech 65 kilogramů surovin. Nejvíce se činili lidé na Olomoucku se 79 kilogramy na hlavu, v Praze to bylo o 30 kilogramů méně. Nejčastěji končí v barevných kontejnerech papír. Nejvzácněji se recyklují nápojové kartony, to je však důsledek toho, že v řadě měst se hází do žlutých nádob spolu s plastem.