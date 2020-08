Pro založení živého plotu je ideálním časem podzim, máte proto dost času zvážit, jaké rostliny vyberete. Rozhodnout se můžete pro stálezelené i opadavé listnáče, ale také jehličnany. Výsadbu byste měli volit nejen podle stanovištních podmínek, jako je vlhkost a propustnost půdy, ale zároveň podle náročnosti péče, kterou jí chcete v příštích letech věnovat. Sami víte nejlépe, jakou máte zahradu a kolik času můžete věnovat údržbě živého plotu.

Při výběru rostlin berte zřetel nejen na vzhled vaší zahrady, ale také na to, jak bude plot ovlivňovat okolí. Rozhodně nevysazujte živý plot těsně na hranici sousedního pozemku. Ponechte dostatečný odstup, který umožní údržbu.

Volně rostoucí živé ploty jsou vhodnější pro velké zahrady – vysazují se převážně z listnatých opadavých a kvetoucích keřů, na údržbu nejsou příliš náročné. Střihané živé ploty nezaberou tolik místa, vyžadují více péče a hodí se na ně spíše jehličnany nebo stále zelené keře. Při pravidelném střihu je udržíte v šířce do jednoho metru.

Nejrozšířenějším stálezeleným keřem je nadále zerav, ano stará dobrá túje. Spojuje v sobě hned několik výhod, jako je nenáročnost na pěstování, rychlé odrůstání a údržba – snadno se střihá a tvaruje. Ze stálezelených keřů ale bude vaší zahradě slušet také bobkovišeň, mahónie, cesmína, dřišťál nebo zimostráz. Kvetoucí stěnu vytvoří dřišťál bradavičnatý, trojpuk, zákula japonská, zlatý déšť či oblíbený šeřík. Zdravé a chutné ovoce podobné borůvkám lze sbírat z muchovníku. Na střihaný živý plot jsou z jehličnanů vhodné cypřišky, hluboký řez snese tis.

Soukromí kolem chalupy nebo chaty ochrání levný střihaný živý plot z opadavých keřů, jako jsou zimolezy, pámelník, hloh – cokoliv, aby výsadba ladila s okolím. Nestřihaný opadavý živý plot potřebuje pruh široký nejméně dva metry, keře vyberte podle toho, jak vysoký potřebujete. Do dvou metrů naroste na slunci trojpuk či kdoulovec, ve stínu se bude dařit hortenziím. Kombinovat můžete podle libosti a vkusu, třeba z růží nebo pěnišníků.

Když vysadíte volně rostoucí živý plot z různých keřů, pokvete od časného jara až do podzimu. Dokonce si tímto způsobem můžete zajistit sklizeň ovoce, čehož dosáhnete výsadbou ovocných druhů. Pro tento účel jsou ideální rakytníky řešetlákové či mišpule obecné.

Na střihu záleží

Pokud se chcete těšit z hustého a pravidelně tvarovaného plotu, měli byste se postarat o jeho údržbu. Jehličnaté ploty rostou pomaleji, stačí, když je zastřihnete jednou do roka. Listnaté naopak bujněji, proto se někdy střihají dvakrát či třikrát v roce. Nůžky vezměte do ruky hned po vysazení keřů. „Rostlina při přesazení utrpěla mírný šok a čeká ji zvykání si na novém místě. Když ji výrazně zastřihnete, kořen rostliny bude vyživovat menší nadzemní část a nebude trpět nedostatkem vláhy a živin, dokud se pořádně neprokoření,“ říká Anna Boudyšová ze zahradnictví Neleň pro zeleň. A navíc – rostliny pak začnou okamžitě houstnout odspodu, což je pro zelenou stěnu žádoucí vlastnost.

Který měsíc přichází správná doba pro střihání?„Jestli máte právě teď chuť ostřihat plot, směle do toho. Rostlinám to neublíží. Snášejí řez stejně dobře v dubnu, v červnu, srpnu i v listopadu,“ konstatuje Anna Boudyšová. Některá období jsou ale ke střihu obzvláště vhodná. Velké zásahy si pak naplánujte na dobu zimního spánku, kdy rostlina přestává přijímat živiny, má nižší potřebu světla a kyslíku a je také méně citlivá na jakékoliv změny. Pokud chcete přerostlý plot seříznout na polovinu, udělejte to v období od listopadu do března, když právě nemrzne.

Na jaře se příroda probouzí a veškerou nashromážděnou sílu vrhne do růstu, který ustává až v červnu, a to je právě důvod, proč se doporučuje právě v tomto období začít ploty upravovat. Během dalších letních měsíců tvarujte libovolně, pokud se vám bude chtít. Pokud upravíte nerovnosti ještě na začátku září, plot už výrazněji nikam neporoste a vydrží v požadovaném tvaru zase až do dalšího jara.

Boční stěny opadavých plotů střihejte šikmo tak, aby byl plot dole alespoň o deset centimetrů širší, jinak začnou spodní větve vyholovat. Jehličnany snesou sklon mírnější. Husté a zdravě zelené keře jsou zprávou, že jste zvolili správný sestřih i načasování.

Když porost rezne, je nepravidelný a přerušovaný, viníkem mohou být nůžky, které nejsou dostatečně ostré. Pokud je plot po celé délce či výšce málo hustý, dopřejte mu častější zástřih okrajových větví do doby, než se zahustí. Když je zelená stěna odspodu málo hustá nebo opadává, snažte se rostliny tvarovat do jehlanu, aby všechna patra měla dost světla.

Správné nářadí

Na krátké a nízké střihané ploty vystačíte s ručními nůžkami na živé ploty, pořídit si můžete i speciální ruční nůžky na zimostráz. Vysoký živý plot do tří metrů, pokud není příliš dlouhý, dobře ostřiháte teleskopickými nůžkami s otočnou hlavou. Některé jsou vybaveny různě dlouhými střihacími nástavci (podle horní šíře plotu), a kdo chce mít střihání opravdu komfortní, určitě rád investuje do nůžek se sběračem odřezků. Odpadne tak konečné vymetání nebo vybírání ostřihaných větviček.

Plotostřihy se rozlišují zejména podle pohonu, výkonu a délky střižné lišty. Jakými kritérii byste se měli řídit při jejich výběru? Kvalitu střihu ovlivňuje střižná lišta. Tvoří ji oboustranně ozubené protiběžné nože, vzdálenost zubů přitom limituje tloušťka větví, s nimiž si plotostřih poradí. Lišta může být jednostranná či oboustranná. Řez by měl být rovný a čistý, vybírejte proto lišty z jakostní oceli obráběné laserem. Délka se obvykle pohybuje od 20 cm do 60 cm. Obecně platí, že krátké lišty se hodí pro přesnější tvarování keřů, dlouhé si poradí s úpravou rozsáhlejších ploch.

Oblíbené jsou elektrické plotové nůžky. Bývají tiché, lehké, dobře se ovládají a střihají přesně. Napájeny mohou být buď kabelem vedeným od zdroje energie nebo akumulátorem. Pro úpravu větší plochy živého plotu jsou však vhodnější nůžky s benzinovým motorem a dlouhou střižnou lištou. Jelikož jsou určeny spíše k dlouhodobější práci, mají propracovanou ergonomii a některé typy jsou vybaveny zadní rukojetí nastavitelnou v několika polohách s rozsahem 180°, která usnadňuje svislé nebo tvarovací střihy. Samozřejmostí by měl být u těchto nůžek antivibrační systém, díky kterému vás ani delší práce příliš nezatíží.

Ke střihu vyšších živých plotů se využívají plotové nůžky s teleskopickou násadou, která dosáhne až do výšky 3,5 m. Při výběru plotostřihu je důležitá ale i jeho váha a dobrá vyváženost. U velkolistých druhů dřevin, jako jsou bobkovišně či střemchy, plotostřih sice práci urychlí, budou ale značně viditelné řezné rány na listech, proto je lepší vzít nůžky a větévku po větévce tvarovat.

Aby vám plot nepřerostl přes hlavu

