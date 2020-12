Jak bydlí fotograf Dereck Hard: Světýlka všude možně i cenné lapače prachu

„Když já k tobě, tak ty ke mně,“ řekl si Dereck Hard. Už několik let navštěvuje sportovce, umělce a další zajímavé osobnosti v jejich domovech a fotí jejich bydlení. Tentokrát nás pozval do vlastního bytu ve Velké Chuchli, který oblékl do vánočního hávu.

Dereck Hard ve vlastním bytě ve Velké Chuchli, který oblékl do vánočního hávu. | Foto: Dereck Hard