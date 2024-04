Basketbalové týmy z Kolína mají za sebou další porci zápasů. A jak si vedly?

Kolínští mládežníci si vedli se střídavými úspěchy. | Foto: Archiv BC Kolín

Nejmladší minižáci U11 – Přípravná soutěž

BC KOLÍN – BA Poděbrady 53:74 (17:16 31:35 37:57)

„Utkání, ve kterém šlo o celkové druhé místo v tabulce, se nám bohužel nepovedlo a po zásluze vítězí náš soupeř. Bohužel po vydařeném prvním poločase přišel zlom ve druhém poločase, kde jsme byli všude pozdě a nehráli jsme jako tým,“ zlobil se trenér David Machač.

Body: Hamták J. 19, Chobot M. 7, Vondráček P. 7, Sekavec D. 6, Holata V. 6, Bukovský J. 4, Pavlas A.2, Wagner S. 1, Šotola V. 1.

BC KOLÍN – BA Poděbrady 42:41 (14:13 24:21 32:36)

„Ve druhém zápase jsme dokázali v napínavé koncovce vyhrát a slavit výhru,“ oddechl si David Machač.

Body: Šotola V. 6, Hamták J. 6, Pavlas A. 6, Vondráček P. 6, Sekavec F. 4, Holata V. 4, Sekavec D. 4, Starý A. 2, Bukovský J. 2, Wagner S. 2.

Medvědi si na Opavě vylámali zuby. Inkasovali potupnou stovku

NBK JUVENTA Milovice – BC KOLÍN 78:29 (17:6 44:17 60:26)

„Do utkání jsme nastoupili vlažně. Bohužel bez nasazení se hrát nedá. Samozřejmě, že každý dělá chyby, které pramení z učení se basketbalu, ale pokud k tomu přidáme na hřišti, že se budeme schovávat, hrát bez bojovnosti a bát se vzít odpovědnost, tak zápas bude vypadat tak, že budeme pouze diváci,“ zlobil se David Machač.

Body: Šotola V. 6, Wagner S. 5, Hamták J. 5, Sekavec D. 4, Pavlas A. 3, Starý A. 2, Vondráček P. 2, Sekavec F. 2.

NBK JUVENTA Milovice – BC KOLÍN 47:46

„Druhé utkání už bylo zcela jiné a musím kluky pochválit za přístup a bojovnost, i když jsme prohráli o bod. Za tým našeho soupeře hrál hráč, který jasně dominoval na obou stranách hřiště a musím říct, že na hráče U11 je zcela mimořádný,“ podotkl David Machač.

Body: Hamták J. 22, Wagner S. 8, Sekavec D. 6, Sekavec F. 2, Šotola V. 2, Pavlas A. 2, Bukovský J. 2, Vondráček P. 2.

Starší minižáci U13 – Přípravná soutěž

BK Český Brod – BC KOLÍN 53:93 (8:28 21:50 45:60)

„Odehráli jsme dobrý zápas s jasným výsledkem,“ potěšilo trenéra Michala Vlčka.

Body: Topinka A. 22, Vondráček J. 19, Rigny S. 18, Batelka V. 10, Kaprálek L. 10, Dlouhý I. 3, Dlauhoweský M. 3, Stříbrný V. 2, Coubal F. 2.

BC Benešov – BC KOLÍN 46:42 (17:4 26:18 46:24)

„Odehráli jsme sice dobrý zápas, ale bohužel výsledek nám nepřál. Špatný vstup do druhého poločasu nás bohužel stál vítězství, i přes to, že jsme čtvrtou čtvrtinu vyhráli 16:0. Kluci si ale za oba zápasy zaslouží pochvalu,“ dodal Michal Vlček.

Body: Batelka V. 13, Rigny S. 10, Vondráček J. 9, Topinka A. 8, Coubal F. 2.

Pavel Peňáz přivezl z Toruně tři stříbra

Starší minižákyně U13 – Přípravná soutěž

BC KOLÍN – BC Wizards Újezd nad Lesy 62:25 (22:3 36:13 50:19)

„Od začátku zápasu odváděly hráčky dobrou práci a dovedly zápas do vítězného konce,“ uznala trenérka Kateřina Macháčková.

Body: Holoubková D. 16, Bubeníková K. 14, Nerudová L. 14, Pospíšilová L. 6, Smetáková V. 4, Hájková N. 2, Abazher V. 2, Urbanová E. 2.

Junioři U19 – Celostátní liga

Basket Poděbrady – BC KOLÍN 78:76 (23:14 45:39 63:57)

Body: Hruška A. 17, Bareš A. 17, Adámek M. 11, Konývka R. 8, Zhříval F. 8, Sýkora V. 5, Šťastný M. 4, Kropáček M. 4, Zhříval J. 2.

BK Brandýs nad Labem – BC KOLÍN 64:101 (16:22 37:45 49:72)

Body: Bareš A. 25, Hruška A. 17, Adámek M. 16, Kropáček M. 14, Sýkora V. 10, Sýkora F. 7, Zhříval F. 5, Konývka R. 5, Zhříval J. 2.

„Za oba zápasy musím kluky pochválit za přístup. I když jsme v sobotu prohrávali, tak jsme se nevzdali a vždy se vrátili do zápasu. V neděli jsme měli zápas zcela pod kontrolou a užili si ho po útočné stránce,“ řekl trenér David Machač.

Juniorky U19 – Nadregionální liga

BK Medvědi Tábor – BC KOLÍN 52:90 (17:29 35:47 46:72)

Body: Krausová B. 21, Mikovcová K. 20, Bečvářová K. 16, Kvačková K. 12, Ulčová A. 11, Halámková N. 4, Horká A. 3, Pithartová M. 2, Boskovicová V. 1.

Sokol Kladno – BC KOLÍN 45:67 (8:18 21:35 28:51)

Body: Kvačková K. 29, Mikovcová K. 27, Ulčová A. 4, Bečvářová K. 2, Horká A. 2, Pithartová M. 2, Halámková N. 1.

„V obou zápasech jsme splnily roli favorita. Základní část jsme zakončily výhrami, které nám zajistily první místo v tabulce a pořadatelství závěrečného turnaje soutěže. Všechny holky moc chválím za bojovnost a přístup,“ uvedla trenérka Radka Štěpánková.

Fotbalové Radovesnice končí, musí zaplatit patnáct tisíc korun

Ženy B – SBL

BK Příbram 2000 – BC KOLÍN 37:62

„Měli jsme problém se soupeřovou tvrdou hrou a zónovou obranou, ale i přesto jsme si zkušeně došli pro důležitou výhru, která zajišťovala první místo v tabulce,“ poznamenal trenér Tomáš Merta.

Body: Kosíková M. 19, Mocová E. 15, Růžičková L. 11, Halámková N. 8, Mikšovská I. 4, Šibravová L. 4, Macháčková K. 1.

BC Benešov „B“ – BC KOLÍN 61:41 (17:8 29:23 48:28)

„Proti Benešovu jsme s vědomím jistoty konečného umístění a úzké sestavy nenastoupili do utkání na sto procent a nechodili do všech soubojů a kontaktů tak, jak normálně. To se bohužel i podepsalo na výsledku,“ přiznal Tomáš Merta.

Body: Kosíková M. 14, Mocová E. 9, Halámková N. 7, Mikšovská I. 6, Růžičková L. 3, Šibravová L. 2.

Osobnost Deníku Ondřej Sodoma: V Kolíně mi chyběla zápasová praxe