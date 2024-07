„Lubošovi děkujeme za služby, které zde za čtyři roky odvedl. A přejeme mu, ať se mu v novém angažmá daří a těšíme se na naše vzájemné souboje,“ řekl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

Kovář je odchovancem Tachova, ale přes Plzeň se v roce 2016 poprvé přesunul do Nymburka, kde hrál za místní akademii v týmu do 17 let. O dva roky později přestoupil do Svitav, kde dostal šanci zahrát si nejvyšší soutěž. V červnu 2020 si ho Nymburk stáhl zpátky a během čtyř let z něj vyrostl pravidelný český reprezentant. Loni získal senzační zlato na Univerziádě jako hvězda turnaje. K tomu přidal tři české tituly a dva zisky Českého poháru.

V nabitém kádru Nymburka si však za čtyři roky nevypracoval stabilní pozici a zůstával pátým pivotem. V minulé sezoně sbíral v české lize v průměru 14,5 minuty, 4,3 bodu a 3 doskoky na zápas. A jelikož nebyl předpoklad, že by se jeho pozice pro další sezonu změnila, rozhodl se využít nabídku z Pardubic.

(David Šváb)