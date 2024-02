Poslední utkání před reprezentační přestávkou odehrají v sobotu basketbalisté Kolína. Ve čtvrtém kole nadstavbové části skupiny A1 přivítají Pardubice.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Kolín - Pardubice (73:82) | Foto: David Kratochvíl

„Pardubice patří mezi nejlepší týmy letošní sezony. Pro nás to bude těžké utkání, ale to je každé ve skupině A1. Stále se potýkáme s malým počtem zdravých hráčů, jsme oslabení a v současnosti máme jiný tým a jiné hráče než na začátku sezony. Snažíme se hrát nejlépe, co v současné době můžeme. Abychom porazili Pardubice, musíme hrát nad rámec našich možností. Věřím, že kluci předvedou bojovný výkon a na konci se budeme radovat společně s našimi fanoušky,“ řekl trenér Kolína Predrag Benáček.

„Zápas v Kolíně je pro nás velice důležitý z více pohledů. Jedná se o poslední utkání před reprezentační pauzou, takže ho jednoznačně chceme zvládnout i proto, aby se nám v následujících dvou týdnech lépe trénovalo. Také už jsme ve fázi sezony, kdy je každý zápas extra důležitý. Letošní ligový ročník je takový, že každý může porazit každého, nikdy dopředu nevíte, jak které utkání skončí, protože jednotlivé týmy jsou velmi vyrovnané,“ podotkl trenér Pardubic Vanja Miljkovič.

„Kolín před několika dny podepsal nového rozehrávače, velký pozor si musíme dát i na dva srbské pivoty, kteří hrají velmi dobře. Především se ale potřebujeme připravit mentálně, po dvou domácích porážkách se musíme dostatečně zkoncentrovat a odcestovat do Kolína s vítěznou mentalitou,“ dodal.

Oba týmy se v letošní sezoně potkaly dvakrát a pokaždé byly úspěšné Pardubice (61:86, 73:82).

„Soupeř to je pro nás nesmírně nepříjemný, ale věříme, že dokážeme odehrát dobré utkání a dojít si pro vítězství před domácím publikem,“ uvedl rozehrávač Kolína Adam Goga.

Utkání v hale Spojů začíná v 17.45 hodin.

