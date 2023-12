Basketbalisté Kolína se dál propadají tabulkou NBL. Po porážce v Brně 72:77 jim patří šestá příčka.

Z utkání BC Kolín - Brno (79:60). | Foto: David Kratochvíl

„Brno vyhrálo zaslouženě, vedlo čtyřicet minut. Zápas rozhodl útočný doskok soupeře a naše ztráty,“ konstatoval trenér Kolína Predrag Benáček.

„Musím ale říct, že jsme se porazili sami. Je to už pátý zápas po sobě, kde jsme měli dvacet ztrát. S tímto číslem jsme neměli šanci Brno porazit,“ dodal Benáček.

„Abych řekl pravdu, nakonec to pro nás nebyl úplně jednoduchý zápas, protože jsme se do této situace dostali poprvé v celé sezoně. Náš mladý tým se asi trochu zalekl v druhé čtvrtině, Kolínu tam něco spadlo a začal hrát trochu uvolněněji. Jsem rád, že jsme to zvládli, ale je to pro nás zdvižený prst a musíme si na to dávat pozor,“ řekl trenér Brna Martin Vaněk.

Vypadalo to na jasnou porážku Kolína. Ten od začátku kupil jednu chybu za druhou, po první čtvrtině prohrával o dvacet bodů. Postupně se ale dostával do hry. Díky zónové obraně a útočným doskokům se do přestávky dostal zpět do hry. Manko bylo dvanáctibodové.

Nejblíže byli hráči Kolína soupeři tři minuty před koncem, kdy se dotáhli na rozdíl jednoho bodu (73:72). Pak mohl jít dokonce poprvé do vedení, ale promarnil podkošová zakončení. Do konce zápasu už neskóroval. Naopak domácí se i přes trvající ofenzivní zmar dočkali vítězné radosti, když přidali další čtyři body.

„Mrzí to hodně, vůbec nám nevyšel začátek zápasu, kde nám chyběla energie. Už se nám to několikrát stalo, že začneme špatně. Nevím, čím to je, možná proto, že máme náročný program a nějaká zranění,“ podotkl křídelní útočník Kolína Filip Halada.

„Měli jsme velice dobrý start, hráli jsme rychle a naši hru. Možná pak přišlo uspokojení z toho výsledku. Mysleli jsme si, že to půjde samo a že to jen tak dohrajeme na půl plynu. Kolín začal hrát zónu, čím nás trochu zpomalil a byl nepříjemný. Na konci rozhodla naše dobrá obrana,“ uvedl pivot Brna Jakub Krakovič.

Body: Zdanavičius 14, Půlpán 12, Lee 11, Šiška 11, Kubín 10, Křivánek 9, Svoboda 8, Krakovič 2 – Veljković 20, Halada 16, Stegbauer 9, Redparth 8, Bošković 7, Goga 6, Novotný 6. Rozhodčí: Baloun, Scholze, Jeřáb. Trojky: 30/10:32/9. Střelba 2 body: 40/17:37/15. TH: 20/13:20/15. Doskoky: 46:47. Chyby: 23:21. Diváků: 638.

