Podle zpráv Deníku kolínský basketbalový klub dostal od svazu informaci ve čtvrtek odpoledne. Prezident klubu Martin Buřič se k celé situaci nechtěl vyjádřit s tím, že své stanovisko poskytne v době, až bude vše jasné a oficiální. Prozatím odmítl cokoli komentovat.

„Teď už máme vyjádření od svazu, budeme ho ale studovat, je hodně obsáhlé. Výsledek prozradit nemůžeme, více se k tomu momentálně vyjadřovat nebudeme a pak vydáme prohlášení,“ uvedl manažer kolínského klubu Miroslav Sodoma.

Na celou citlivou věc je na svazu uvaleno embargo. „Je to tak, že ctíme nějaké postupu. Výbor ČBF dostal podnět odvolání Kolína k neudělení licence, výbor se tím zaobíral a vydal stanovisko. Teď je potřeba v takto ošemetné situaci udělat všechno správně, jak mají být. Členové výboru mají čas na to se vyjádřit, pak bude výsledek zveřejněn. Nikdo neočekává, že dojde ke změně rozhodnutí z logiky věci, nicméně aby to bylo správně, musí se dodržet všechny procesní postupy. V pondělí bude na stránkách federace oficiální informace,“ uvedl generální sekretář České basketbalové federace Michal Šob. „Oficiální vyjádření výboru bude formou zápisu z jednání výboru v pondělí. Do té doby nebudeme nic komentovat,“ přidal Šob.

Z neoficiálních zdrojů Deníku je stanovisko svazu zamítavé a platí původní rozhodnutí o neudělení licence kolínskému klubu.

Kolín nedostal licenci kvůli tomu, že nesplnil své finanční závazky vůči České basketbalové federaci a Asociaci ligových klubů. To obě strany už dříve potvrdily. Nyní se ale čeká, jak situace dopadne a jaké stanovisko svaz zaujme a jak celou věc vyřešil.

Po neudělení licence Kolínu svaz rychle jednal a jako náhradu sehnal do nejvyšší soutěže Jindřichův Hradec jako dvanáctý tým, který tuto možnost kvitoval a v krátké době se rozhodl NBL hrát.