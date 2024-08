„Představenstvo Asociace ligových kubů Kooperativa NBL na základě mimořádného zasedání ze dne 18. července, kdy byly klubu BC Kolín stanoveny podmínky pro start v další sezoně, rozhodlo na základě nesplnění těchto podmínek do 31. července a v souladu s regulemi soutěže o neudělení licence klubu BC Kolín pro start v Kooperativa NBL v sezoně 2024/25,“ stojí oficiální znění na webových stránkách České basketbalové federace.

K dané situaci se vyjádřil manažer kolínského klubu Miroslav Sodoma. „Celou situaci usilovně řešíme. Chtěli bychom mít v příštím týdnu všechny věci splněné. K tomu děláme všechny možné kroky. To je vše, co k tomu řeknu. Chceme splnit všechny věci, abychom mohli licenci mít,“ věří stále v záchranu první ligy Sodoma.

Celou věc ale vidí jinak sportovní ředitel NBL Šimon Sedlařík. „Jednou už jsme Kolínu vyšli vstříc, když dostal dva termíny. Tento termín už bylo konečný a Kolín licenci neobdrží,“ řekl Sedlařík.

V současné době to tedy vypadá, že by v nejvyšší soutěži hrálo jen jedenáct týmů, což není rozhodně ideální. Už nějakou dobu se spekulovalo o tom, že by v Kooperativa NBL nastupoval Jindřichův Hradec.

Z basketbalového utkání NBL Kolín - Pardubice (73:82) | Video: Michal Malinovský

„Jednáme s jedním klubem, který má velký zájem nejvyšší soutěž hrát. Chtějí splnit podmínky a mají na to i hráčskou kvalitu,“ podotkl Sedlařík, který však nepotvrdil, že se jedná právě o Jindřichův Hradec. „To nemohu potvrdit. Každopádně máme velký zájem na tom, aby soutěž hrálo dvanáct týmů, nechceme hrát v jedenácti. Chceme, ať má liga kvalitu a hraje se v normálním počtu,“ přidal sportovní ředitel soutěže.

Hodně překvapený byl i trenér kolínského mužstva Predrag Benáček, který myslel hlavně na sportovní stránku celé věci. „Pro mě je to hodně čerstvá informace, dozvěděl jsem si před chvílí. Vše bylo připravené, měli jsme hráče i cizince, ale teď to vypadá špatně. Snad ještě existuje nějaká šance, abychom nejvyšší soutěž hráli, vedení bude bojovat,“ uvedl kolínský trenér, který má s Medvědy smlouvu ještě na dva roky. „Nikdo z nás to nečekal. Vůbec nevím, co teď bude. Myslím, že tohle se stalo úplně poprvé, uvedl Benáček, který prostředí českého basketbalu velice dobře zná, působí zde už mnoho sezon.