Další porci zápasů ve svých soutěžích mají za sebou basketbalové týmy BC Kolín.

Kadetky BC Kolín. | Foto: Lucie Vetorová

Nejmladší minižákyně U11 – Přípravná soutěž

BK Brandýs n. L. – BC KOLÍN 78:4 (30:0 46:0 64:2)

Body: Franzová E. 2, Malinová B. 2.

BK Brandýs n. L. – BC KOLÍN 45:3 (11:0 31:0 39:1)

Body: Franzová E. 2, Malinová B. 1.

„Brandýs tyto dvě utkání využil k přípravě na kvalifikaci o národní finále, které odehraje následující víkend. Naše hráčky si alespoň porovnaly síly s týmem, který je téměř o dva roky starší. I přes drtivý výsledek si naše holky zaslouží velkou pochvalu. Bojovaly s odvahou a nasazením i přesto, že nebylo k dispozici střídání. A v neposlední řadě patří velké díky rodičům za podporu v hledišti,“ řekla trenérka Lucie Vetorová.

Osmifinále bylo pro Medvědy konečnou, stopku jim vystavilo Brno

Starší minižákyně U13 – Přípravná soutěž

BC Benešov – BC KOLÍN 55:29 (9:11 25:15 35:22)

„Od začátku hrály holky soustředěně a předváděly moc dobrou obranu, která soupeře překvapila. I když měl Benešov skoro celé tři čtvrtiny bodový náskok, rozdíl nepřesahoval deset bodů. V poslední čtvrtině jsme bohužel doplatily na úzkou rotaci, na hráčkách už byla vidět únava. V této čtvrtce jsme dostaly dvacet bodů a skórovaly jsme pouze čtyřikrát. Každopádně děvčata zaslouží velkou pochvalu za celý výkon a hlavně obranu,“ uvedl trenérka Kateřina Macháčková.

Body: Bubeníková K. 8, Nerudová L. 6, Horčicová L. 6, Pospíšilová L. 3, Smetáková V. 2, Holoubková D. 2, Urbanová E. 2.

Kadetky U17 – Celostátní liga

Pandy Čelákovice – BC KOLÍN 70:45 (27:16 43:23 50:30)

„Nedokázaly jsme se prosazovat jak ze střel z pod koše, tak i ze střední vzdálenosti. Chybovaly jsme na doskocích a Pandy zejména využívaly rychlé protiútoky, které proměňovaly téměř bezchybně,“ konstatovala autorka osmi bodů Leontýna Losmanová.

Body: Mikovcová K. 10, Losmanová L. 8, Bečvářová K. 8, Vaňková T. 7, Halámková N. 4, Ottová L. 3 Hájková B. 3, Kolářová A. 2.

BK Brandýs n. L. – BC KOLÍN 52:62 (13:17 29:35 45:47)

„Celý průběh utkání byl v naší režii. V poslední čtvrtině jsme Brandýs dorazily na konečný desetibodový rozdíl,“ podotkla Leontýna Losmanová.

Body: Mikovcová K. 21, Bečvářová K. 14, Halámková N. 10, Hoznauerová L. 5, Bártlová N. 4, Losmanová L. 4, Vaňková T. 2, Kolářová A. 2.

Ženy – 2. liga

SBŠ Ostrava B – BC KOLÍN 52:59 pp (17:14 25:30 38:35 49:49)

„Vstup do utkání se nám povedl, ovšem na přelomu první a druhé čtvrtiny nám soupeř odskočil do osmibodového vedení. Náš tým to však pozitivně nakoplo a ještě do poločasové přestávky jsme se dokázali dostat do vedení. Ve třetí desetiminutovce se utkání vyrovnalo a vedení se přelévalo ze strany na stranu, ovšem domácí se ve čtvrté periodě dostali do sedmibodového vedení, které svítilo na tabuli i minutu před koncem. Náš tým však zbraně nesložil a třemi proměněnými trestnými hody dvě vteřiny před koncem základní hrací doby srovnal skóre a dovedl utkání do prodloužení. V něm jsme využili momentum, které v té chvíli bylo na naší straně a v nastavené pětiminutovce jsme dominovali. Výhra o sedm bodů je o to cennější, že jsme se ve vzájemných utkáních dostali díky lepšímu skóre před naše soupeřky, což v boji o sedmé místo pro play-off může být stěžejní,“ konstatoval trenér Filip Rytina.

Body: Fekarová T. 14, Krausová B. 11, Latová K. 8, Štěpánková R. 7, Bušková B. 7, Máchová D. 5, Horká A. 4, Bazoušková B. 3.

Basket Ostrava – BC KOLÍN 88:60 (21:10 43:24 67:49)

„Vstup do utkání znamenal brzkou dvoucifernou ztrátu, ale holky se nevzdaly a bojovaly až do konce o každý míč, za což jim patří velký kredit. I přes vysokou porážku bylo zjevné zlepšení v naší hře a herním projevu,“ podotkl Filip Rytina.

Body: Máchová D. 15, Bušková B. 9, Krausová B. 9, Hartmanová S. 7, Štěpánková R. 6, Fekarová T. 6, Latová K. 6, Horká A. 2.

Černý Petr už nepatří futsalistům Kolína. Na dno poslali Přelouč

Muži B – 2. liga

BC KOLÍN – BVK Holice 58:80 (10:20 17:43 39:63)

„Stále ještě v oslabené sestavě a malém počtu jsme nastoupili proti soupeři, kterého jsme na začátku sezony v jeho hale porazili. Bohužel nyní jsme na soupeře v začátku nestačili, a přestože jsme se v průběhu utkání postupně zlepšovali, na zdramatizování ani výhru to nemohlo stačit,“ posteskl si trenér Miroslav Sodoma.

Body: Kosík L. 25, Sychra L. 22, Kropáček M. 5, Somberg F. 5, Adámek M. 1.

BC KOLÍN – Tesla Pardubice 93:89 pp (21:20 48:39 65:55 80:80)

„Opět v úzké sestavě, sedmi hráčích, ale tentokráte posíleni Davidem Machačem, Lukášem Sychrou a vracejícím se Martinem Kocourkem jsme po prodloužení přehráli jeden z předních týmů soutěže. Škoda, že jsme takto nenastoupili i v jiných utkáních, protože výher by bylo mnohem víc. Přehled Davida a zkušenost zmiňovaných hráčů byla po celé utkání viditelná. Ostatní se k tomu přidali bojovností a je z toho čtvrtá výhra v sezoně,“ potěšilo Miroslava Sodomu.

Body: Kosík L. 25, Somberg F. 22, Sychra L. 21, Machač D. 9, Kocourek M. 7, Sýkora V. 6, Adámek M. 3.

Muži C – SBL

AŠ Mladá Boleslav – BC KOLÍN 63:69 (18:20 35:26 48:44)

„Do Boleslavi jsme jeli v okleštěné sestavě. Kombinace hor, zranění a jedné stopky způsobila, že jsme začínali v devíti lidech s nijak zvlášť početným zastoupením na perimetru. Bohužel těsně před klaksonem první čtvrtky se na doskoku střetlo oko Filipa Lapáčka s prsty soupeře, což způsobilo zranění neslučitelné s pokračováním v zápase. Začátkem druhé čtvrtiny se po zlověstném prasknutí svalil k zemi také Mišut a všem bylo hned jasné, že praskla achilovka. Ta hráče obvykle vyřadí minimálně na sezonu a půl, a nezřídka je to i konec kariéry,“ konstatoval trenér Michal Vlček.

„V poločase to vypadalo, že je vymalováno. Třetí čtvrtina obvykle rozhoduje. A nebylo tomu jinak ani v Boleslavi. Téměř bez střídání všichni zabrali a každý jednotlivý hráč nechal na hřišti duši. Výsledkem bylo, že jsme manko stáhli na čtyři body. V závěrečné čtvrtině se Svoboda obětoval, když takříkajíc zalehl granát a oboustranným faulem se sice vyfauloval, ale pátý faul rovněž získal i Daniel Dvořák, nejlepší hráč Boleslavi, který strávil deset let v nejvyšší basketbalové lize a patří mezi nejlepší střelce celé Středočeské basketbalové ligy. Boleslav to značně rozhodilo a začala diskutovat s rozhodčími o každém dalším výroku. Hlavní rozhodčí Bukovský však diskuzi nepřipouštěl. Zatímco Boleslav si na svůj účet připisovala střídavě úmyslné fauly a technické chyby, my zůstali ledově klidní. Důslednou obranou a úspěšným útokem jsme dokázali i v šesti lidech zvrátit zápas ve svůj prospěch. Když se pak dvacet vteřin před koncem vyfauloval již šestý hráč Boleslavi, bylo jasné, že ve čtyřech už nás domácí nepřelstí,“ dodal Michal Vlček.

Body: Lapáček J. 23, Nemčok K. 18, Pacák J. 12, Remeš Š. 10, Horáček J. 3, Svoboda T. 2, Hoffman P. 1.

Žabáci živí sen. Chtějí na mistrovství světa v rybníkovém hokeji. Chybí peníze