Přestože je v nejvyšší basketbalové soutěži reprezentační přestávka, basketbalisté Kolína nezůstanou bez ostrého zápasu. Ve středu odehrají poslední utkání v letošní ročníku Alpe Adria Cupu. Od 17.45 hodin přivítají v hale Spojů Olomoucko.

Z utkání BC Kolín - Olomoucko (82:73). | Foto: David Kratochvíl

„Olomoucko je tým, který se spoléhá na individuální dovednosti zahraničních hráčů. V útoku hrají hodně 1 na 1 a mají nesmírně rychlý přechod do útoku. Budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom odehráli dobrý zápas a porazili soupeře. Chceme odehrát dobré utkání a zlepšit dojem z naší hry. Věřím, že to bude lepší než v našich minulých zápasech,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

Oba týmy nastupují do zápasu v jiné pozici. Zatímco Kolín je již bez šance na postup, Olomoucku stačí ze dvou následujících zápasů jednou zvítězit a zahraje si Final 4.

„Mrzí nás, že kvůli zraněním, odchodům a výpadkům hráčů, jsme nemohli hrát Final 4 Alpe Adria Cupu, přestože jsme měli dobře rozjetou sezonu,“ lituje Predrag Benáček.

„V rychlém sledu je před námi další vrchol sezony. Po domácím poháru se můžeme dostat i do finálového turnaje v Alpe Adria Cupu, což pochopitelně chceme. Potřebujeme v Kolíně odvést opravdu dobrou práci. Kolín si během ligového ročníku nevybojoval postup do nadstavbové skupiny A1 náhodou. Je to kvalitní soupeř a musíme k utkání přistoupit s maximálním respektem k jeho dosavadním výkonům. Pak můžeme uspět,“ řekl trenér Olomoucka Andy Hipsher.

„Jsme blízko k postupu, nemusíme se na nikoho ohlížet. To je naše výhoda. Máme dva mečboly, chceme proměnit hned ten první,“ dodal Hipsher.

