Jejich cílem bylo dostat se do vyřazovací části a tento cíl s předstihem splnili.

Predrag Benáček. | Foto: David Kratochvíl

Basketbalisté Kolína si díky postupu do skupiny A1 zajistili minimálně předkolo play off. Na to okamžitě zareagovalo vedení klubu a nabídlo trenérovi Predragu Benáčkovi prodloužení smlouvy o další dvě sezony. Zároveň bude v klubu nově zastávat pozici sportovního ředitele.

„Sportovní cíl pro nadcházející období zůstává stejný. Jako doposud chceme hrát o umístění zaručující boje v play-off,“ řekl úspěšný trenér.

Nejstaršímu trenérovi NBL bude v březnu 65 let a pokud celé angažmá dokončí, vedl by Medvědy ve svých sedmašedesáti celkem už 12 sezon, neboť při své první štaci u Medvědů řídil tým dlouhých devět let, aby se k němu loni vrátil po šesti sezonách strávených z velké části ve službách Olomoucka.

