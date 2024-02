Basketbalisté Kolína na premiérovou výhru v nadstavbové části skupiny A1 stále čekají. Nedočkali se jí ani třetí pokus, v Děčíně prohráli 84:92.

Z utkání 21. kola NBL BC Kolín - Děčín (83:75). | Foto: David Kratochvíl

„Náš problém je v tom, že potom, co předvedeme velmi dobrý výkon, si myslíme, že jsme dobří i v dalším zápase. Ale tak to není. A tohle přesně se ukázalo v prvním poločase, kdy jsme neběhali, nebojovali, nedoskakovali. Přesně se v celé kráse ukázal náš problém,“ zlobil se trenér Děčína Tomáš Grepl.

Libodřický Jakub Kovařík sestřelil béčko SKP Kolín čtyřmi zásahy

„Ve druhém poločase to už bylo o něčem jiném. Rozběhli jsme se, začali jsme předvádět úplně jiný basketbal, měli jsme střely a dobrou obranu. Dokonce jsme v jedné pasáži trefovali i trojky a utekli jsme na plus dvacet. Ale pak přišel náš druhý problém. Soupeře jsme nechali docvaknout pod deset bodů a svým způsobem jsme vlastně hráli zase koncovku. Je to super výhra, to ano, ale náš výkon musí být ještě lepší. Máme tedy na čem pracovat,“ dodal Tomáš Grepl.

„Děčín vyhrál zaslouženě, byl mnohem lepší na doskoku. To rozhodlo, naše ztráty a jeho útočný doskok,“ podotkl trenér Kolína Predrag Benáček.

„Přesto máme ještě vlastně dobré skóre. Absence Adama Číže byla znát, ale vlastně i to, že máme úplně jiný tým, než se kterým jsme sezonu začali. Mámě zraněné a nejvíce nás trápí rozehrávka a organizace hry. Máme také problém s doskokem a chybějí nám hráči, dva, tři, abychom se mohli dostat tam, kde jsme na začátku sezony byli,“ dodal Benáček.

Kolín i s novým chorvatským rozehrávačem Bistrovićem Děčínu zatápěl. Především v první půli, kterou dokonce o bod vyhrál. Ve třetí čtvrtině ale přišel výpadek Medvědů, domácí se dostali do střelecké výhody a náskok, přestože se v závěru trochu ztenčil, udrželi až do konce.

„Měli jsme velmi dobré první minuty a celý první poločas. Největší problém byl jejich útočný doskok, kde jsme prohráli 23:10 a ztráty, z nichž dávali body z protiútoků. Ve třetí čtvrtině udělali domácí šňůru, dali některé těžké střely, něco po pick-and-rollu, něco po ztrátách. Dostali jsme 33 bodů a to je moc. Bojovali jsme čtyřicet minut, snažili jsme se, ale neměli jsme už energii ani čas. Je to pro nás takové poučení, když budeme takto hrát a bojovat, budeme mít šanci vyhrávat,“ řekl kolínský pivot Milenko Veljkovič.

Body: Svoboda 25, Ogundiran 18, Walton 14, Kroutil 11, Štěrba 9, Šturanović 8, Macháč 4, Pomikálek 3 – Bošković 18, Halada 18, Veljković 16, Stegbauer 13, Novotný 10, Goga 4, Novák 3, Bistrović 2. Rozhodčí: Scholze, Vávrová, Ulrych. Trojky: 33/13:29/12. Střelba 2 body: 53/23:34/19. TH: 11/7:13/10. Doskoky: 48:38. Chyby: 18:17. Diváků: 890. Čtvrtiny: 18:15, 20:24, 33:20, 21:25.

Kolínští atleti posilovali šance na republikový šampionát