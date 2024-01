/FOTOGALERIE/ Závěrečné boje o vítězství v Českém poháru se obejdou bez basketbalistů Kolína. Ti v osmifinále prohráli na domácí palubovce s Brnem 73:93.

Osmifinále Českého poháru BC Kolín - Brno (73:93). | Foto: David Kratochvíl

„Brno bylo lepší, vedlo čtyřicet minut a mělo zápas pod kontrolou. Hrálo dobře,“ uznal trenér Kolína Predrag Benáček.

Kozlové bojovali, ale body bral lídr tabulky. Rozhodla přesilovková trefa

„Podařilo se nám do zápasu vstoupit tak, jak jsme si představovali, hlavně po ofenzivní stránce. Měli jsme jen trošku problém s útočným doskokem Kolína, takže jsme věděli, že to musíme v poločase změnit. A to se povedlo a druhý poločas už se pak víceméně dohrával,“ podotkl asistent Brna Tomáš Nesrovnal.

„Jsme velmi rádi, že jsme dali šanci našim mladým hráčům. Vlastně i ve čtvrté čtvrtině hráli hlavně mladí, takže pro ně určitě super zkušenosti. Těšíme se na to, že můžeme zabojovat o FINAL 8,“ dodal Nesrovnal.

Kolín proti loňskému finalistovi od začátku ztrácel. V průběhu zápasu až 27 bodů. Nakonec padl o dvacet.

„Hosté byli určitě lepším týmem, zasloužili si postup. My jsme se jim nevyrovnali v základních aspektech jako v nasazení a bojovnosti, hlavně v obraně. V útoku jsme byli vyčerpaní, nebyli jsme schopni trefit otevřené střely a pořádně si vytvořit něco jednoduchého,“ řekl rozehrávač Kolína Adam Goga.

Body: Bošković 20, Číž 12, Halada 10, Novotný 10, Stegbauer 8, Veljković 4, Novák 3, Štěpán 3, Merta 2, Goga 1 – Brown 25, Lee 14, Svoboda 11, V. Půlpán 10, Šiška 10, Křivánek 7, Dáňa 4, Krakovič 4, Stráněl 4, M. Půlpán 2, Rychtecký 2. Rozhodčí: Matějek, Linhart, Ulrych. Trojky: 34/10:29/8. Střelba 2 body: 33/15:44/22. TH: 24/13:31/25. Doskoky: 43:47. Chyby: 21:23. Diváků: 523.

