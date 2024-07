První zahraniční posilou pro basketbalisty Nymburka je pivot Christian Bishop. Čtyřiadvacetiletý Američan přichází z kyperského klubu AEK Larnaka, kde ukazoval svou velkou atletičnost a bavil fanoušky častými dunky. V Nymburce podepsal smlouvu na rok a měl by nahradit Sukhmaila Mathona.

Bishop je prototypem moderního pivota. Ačkoli má jen lehce přes dva metry, pomáhá si velkým rozpětím a výskokem. Navíc těží z rychlosti. Často se tak dostává do situací, kdy smečuje rovnou ze vzduchu po nahození míče k obroučce. Je také silný na útočném doskoku.

„Christian je velmi atletický, rychlý a talentovaný pivot, který při hře vypadá vyšší a těžší, než ve skutečnosti je. Má za sebou velmi úspěšnou kariéru na univerzitě, hrál za velmi dobré programy v silných konferencích. Už má i krátkou zkušenost z Evropy a je připraven udělat další krok ve své kariéře,“ řekl nymburský trenér Francesco Tabellini.

Bishop se narodil v Itálii, kde působil jeho otec, už v devíti měsících se vrátil do USA a vyrůstal na předměstí Kansas City. Má za sebou působení na prestižních univerzitách. Nejprve hrál za Creighton, se kterým v roce 2021 došel poprvé za 47 let až mezi 16 nejlepších týmů NCAA. Na poslední dva roky se přesunul na univerzitu Texas, se kterou loni vyhrál jednu z nejsilnějších konferenci Big12 a dostal se až do čtvrtfinále NCAA.

Po škole se Bishop rozhodl zkusit štěstí v G-League, kde mu dali smlouvu Sioux Falls Skyforce, ale šanci dostal jen v jednom utkání a po třech měsících skončil a zamířil do Evropy.

Letos v lednu se upsal kyperskému AEK Larnaka, kde se postupně vypracoval mezi opory a pomohl týmu až do finále kyperské ligy, kde těsně nestačil na Keravnos. V rozhodujícím pátém finále nestačilo Larnace ani jeho 25 bodů. Bishop měl průměry 22 minut, 11,7 bodů, 7,6 doskoků, 1,3 asistence a 0,9 bloku na utkání.

