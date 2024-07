V uplynulém ročníku pomáhali Tabellinimu čeští trenéři Adam Konvalinka a Ladislav Sokolovský, který je zároveň sportovním ředitelem klubu. S Konvalinkou se klub domluvil na ukončení spolupráce a Tabellini si mohl vybrat asistenta podle své libosti. A ukázal na mladého Itala, kterého zná už roky.

„Francesco byl mým koučem, když mi bylo 17 a 18 let. Moc jsem pod ním nehrál, ale viděl na mě, že hře dobře rozumím. Neustále jsem radil spoluhráčům, kde mají stát a co mají udělat jinak. Pak mi Francesco řekl, že buď mohu hrát basketbal pro radost někde v nižších soutěžích, a nebo se soustředit na roli trenéra. Dal jsem na něj a po pár letech se znovu potkáváme,“ řekl Spessotto pro klubový web.

Basketbal hrál od 5 do 18 let ve svém rodném Trevisu, kde následně i pět let působil jako asistent trenéra u mládeže i dospělých. Poté se přesunul do Cividale, kde byl hlavním trenérem týmu U17 a U19 a třetím asistentem u prvního týmu.

„Asi bych s trénováním jednou začal sám, ale Francesco mě k tomu pobídl. Bez něj bych asi začal až později. Francesco je také jedním z mých velkých vzorů společně se Stefanem Pillastrinim, který je výraznou trenérskou osobností v Itálii a se kterým jsem teď působil ve Cividale,“ řekl Spessotto na adresu trenéra, který v minulosti působil u mládežnické italské reprezentace či v Boloni, kterou vedl i v Eurolize. V Trevisu dělal Pillastrinimu asistenta i Tabellini.

Svůj mladý věk považuje Spessotto i za výhodu, jelikož se umí lépe vcítit do hráčů.

„Jsem mladý trenér, ale už jsem měl možnost nasbírat zajímavé zkušenosti. A jelikož jsem mladý a nedávno jsem sám hrál, tak si umím vytvořit s hráči dobrý vztah. Často jsou to kluci stejně staří jako já a zajímáme se o stejné věci. Jsem hodně komunikativní a rozhodně nemám problém říci svůj názor trenérovi,“ popsal se jako asistent.

„Pro mě je to první působení v zahraničí, ale Nymburk jsem minulou sezonu hodně sledoval kvůli Francescovi. Odvedl zde se svým realizačním týmem skvělou práci. Povedlo se vyhrát trofeje a teď se pokusíme na to navázat a být ještě silnější,“ dodal.

(David Šváb)