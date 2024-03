Nepříznivou bilancí se po dalším kole svých soutěží mohou pochlubit basketbalové týmy z Kolína. Ve čtrnácti zápasech se v šesti případech radovaly z vítězství, v osmi naopak odešly se svěšenými hlavami.

Kadetky BC Kolín. | Foto: Lucie Vetorová

Starší minižáci U13 – Přípravná soutěž

BC KOLÍN – R&J EBC Mělník 82:27 (25:6 48:10 66:25)

„Měli jsme lehké obavy, protože nám chyběli tři hráči, kteří nás bodově táhnou. Ale jak se ukázalo, tak obavy nebyly na místě. Kluci proti poslednímu týmu tabulky předvedli výborný výkon na obou polovinách hřiště a došli si pro hladké vítězství,“ uznal trenér Michal Vlček.

Body: Kaprálek L. 29, Rigny S. 25, Dlouhý I. 9, Hamták J. 5, Dlauhoweský M. 4, Vytlačil L. 3, Stříbrný V. 2, Kozlík M. 2.

Mladší žáci U14 – Liga

BA LYNX Liberec – BC KOLÍN 69:35 (14:14 38:16 56:25)

„V dohrávce v Liberci jsme jednoznačně nestačili a zaslouženě prohráli. V každém týmu jsou bodový lídři, kteří v každém utkání dají větší počet bodů. My takového hráče nemáme. A když z desítky hráčů není ani jeden, co by dal alespoň deset bodů, nemůžeme proti těmto soupeřům uspět,“ konstatoval trenér Michal Skořepa.

Body: Mikyna M. 8, Jendželovský M. 7, Vondráček J. 7, Sobolík M. 4, Hryshko H. 4, Topinka A. 3, Kampe J. 2.

BK Teplice – BC KOLÍN 81:50 (19:7 41:19 57:33)

Body: Mikyna M. 12, Sobolík M. 8, Jendželovský M. 7, Kampe J. 7, Hryshko H. 7, Trmík T. 4, Topinka A. 3, Pekař M. 2.

Sluneta Ústí n. L. – BC KOLÍN 75:56 (15:11 31:23 55:36)

Body: Sobolík M. 20, Hryshko H. 10, Jendželovský M. 10, Mikyna M. 6, Topinka A. 6, Kampe J. 2, Trmík T. 2.

„O víkendu jsme zavítali na hřiště soupeřů, a opět jen v osmi hráčích. Po bojovném výkonu jsme v obou případech prohráli. V sobotu byl výkon lepší, v neděli to nebylo ono. Za celý víkend zaslouží pochvalu Michal Sobolík, který dal v obou zápasech dohromady 28 bodů a stal se tak nejlepším střelcem týmu,“ poznamenal trenér Michal Skořepa.

Kadeti U17 – Nadregionální liga

BC KOLÍN – SŠB Pardubice B 96:38 (24:11 57:16 74:35)

„Proti poslednímu týmu to byl zápas, do kterého se zapojili i hráči, kteří běžně nedostávají tolik minut. Duel to byl od samého začátku jasný. Došli jsme si pro vítězství, na kterém se bodově podílelo všech dvanáct hráčů,“ pochvaloval si trenér Michal Vlček.

Body: Konývka R. 22, Batelka Š. 12, Krause J. 12, Procházka M. 10, Starý M. 9, Coubal J. 8, Jendželovský R. 6, Bíža J. 6, Trtík V. 4, Kohout V. 2, Nosál J. 2.

Kadetky U17 – Celostátní liga

BC KOLÍN – Sokol Nusle 90:48 (33:10 53:21 72:35)

„Celý zápas jsme si udržovaly značný náskok, který nám vydržel až do konce utkání,“ uvedla autorka 13 bodů Nina Halámková.

Body: Mikovcová K. 33, Bečvářová K. 15, Halámková N. 13, Jebavá M. 10, Kolářová A. 10, Ottová L. 5, Hájková B. 4.

BA Sparta B – BC KOLÍN 48:82 (6:25 21:45 30:64)

„Byl to obdobný zápas jako proti Nuslím. Vyzkoušely jsme si nové typy obran a díky tomu skórovaly všechny hráčky, a tak jsme mohly slavit výhru o 34 bodů,“ podotkla Nina Halámková.

Body: Mikovcová K. 31, Kolářová A. 15, Bártlová N. 8, Bečvářová K. 7, Ottová L. 5, Šibravová L. 4, Halámková N. 4, Hájková B. 4, Škopková B. 4.

BC Benešov – BC KOLÍN 72:81 (21:18 38:41 58:58)

„Zápas o první místo v tabulce, který byl celou dobu neskutečně vyrovnaný. Vedení se střídalo na obou stranách, nakonec vše rozhodla závěrečná čtvrtina v posledních minutách v náš prospěch. Děkujeme všem rodičům za skvělou atmosféru,“ uvedla Nina Halámková.

Body: Bečvářová K. 27, Mikovcová K. 15, Halámková N. 15, Šibravová L. 6, Bártlová N. 5, Hájková B. 5, Kolářová A. 4, Ottová L. 4.

Ženy – 2. liga

BC KOLÍN – BK Brandýs n.L. 47:51 (8:15 18:33 35:41)

Body: Máchová D. 13, Fekarová T. 9, Krausová B. 8, Bušková B. 7, Štěpánková R. 3, Hartmanová S. 2.

BC KOLÍN – Basket Poděbrady 37:73 (8:22 15:40 28:57)

Body: Fekarová T. 11, Krausová B. 8, Máchová D. 7, Bušková B. 7, Latová K. 2, Hoká A. 2.

Muži B – 2. liga

BC KOLÍN – Sokol Žižkov 69:101 (16:27 42:51 52:74)

Body: Šiler M. 20, Kosík L. 19, Sychra L. 12, Kropáček M. 8, Adámek M. 8, Kocourek M. 2.

BC KOLÍN – CZ.ACADEMY 42:100 (3:24 21:41 35:71)

Body: Šiler M. 16, Kosík L. 12, Adámek M. 6, Kropáček M. 4, Kocourek M. 4.

„Poslední dvě utkání v letošní sezoně dopadla pro nás porážkami. Obě utkání byla opět ovlivněna počtem hráčů. Kluci se snažili, ale na lepší výsledek to bohužel nestačilo. Tím pro nás skončila sezona, která byla velice ovlivněna zraněními,“ přiznal trenér Miroslav Sodoma.

Muži C – SBL

BC KOLÍN – BK Kladno 60:81 (19:22 32:40 47:68)

Body: Lapáček J. 23, Sychra L. 19, Svoboda T. 4, Vetor D. 3, Hoffman P. 3, Lapáček F. 2, Pacák J. 2, Horáček J. 2, Žiško A. 2.

BC KOLÍN – BK Beroun „A“ 70:60 (21:13 32:32 50:38)

Body: Sychra L. 41, Lapáček J. 11, Svoboda T. 6, Lapáček F. 3, Žiško A. 3, Vetor D. 2, Hoffman P. 2, Horáček J. 2.

„O víkendu jsme odehráli dva těžké zápasy proti favoritům soutěže. Sobotní utkání bylo pro oba týmy velice náročné, bohužel pro nás výsledek nebyl příznivý. Avšak v neděli jsme si spravili chuť a na utkání jsme se patřičně namotivovali a připravili. Celý průběh utkání byl jednoznačně v naší režii, excelentní obrany a famózního výkonu Lukáše Sychry, který zaznamenal 41 bodů, což nesmírně pomohlo v náš týmový úspěch. Musím všechny kluky pochválit za skvělé nasazení do obou utkání, hrálo se ve skvělé atmosféře. Snad se takto bude dařit i nadále,“ řekl autor pěti víkendových bodů Patrik Hoffman.

