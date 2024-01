/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Kolína nenavázali na výhru z Lublaně a v dalším kole Alpe Adria Cupu prohráli na domácí palubovce s Ilirijí 80:89.

Z utkání Alpe Adria Cupu BC Kolín - Ilirija (80:89). | Foto: David Kratochvíl

„Ilirija byla lepší, vedla celý zápas. Její mladí a draví hráči hráli s větší energií,“ přiznal trenér Kolína Predrag Benáček.

„Pro nás to byl třetí zápas během pěti dnů a vzhledem k tomu, že tým nemáme nejmladší, bylo vidět, že už jsme unavení,“ dodal.

Kolín překonal krizi. Hrenák a Kloz zažili mezi Kozly vítězný debut

Kolín na půdě slovinského celku dokázal vyhrát o šest bodů, v odvetě ale tahal za kratší konec provazu.

Prvních patnáct minut se ještě držel, jenomže pak se soupeř utrhl do dvouciferného vedení. To držel na začátku čtvrté čtvrtiny, kdy se Medvědi dotáhli na rozdíl tří bodů, naposledy tři minuty před koncem, soupeř vždy ale dokázal odpovědět z dlouhé vzdálenosti a tím ukořistit výhru.

„Zápas se nám bohužel nevyvedl. Od začátku jsme tahali za kratší konec a řekli jsme si před zápasem, že do toho dáme všechno, co můžeme a že chceme napravit hrozný zápas s Brnem. Bohužel se opakovalo to, co jsme předváděli s Brnem. Ke konci jsme ještě mákli. Bylo to o tři body, ale prostě smůla a taky naše nekoncentrovanost, takže to dopadlo, jak to dopadlo, porážka o devět bodů. Musíme se z toho ponaučit a jít za vítězstvím v dalším zápasem,“ řekl křídelní útočník Kolína Lukáš Stegbauer.

„Přijeli jsme bez šesti hráčů, ale kluci, kteří hráli, byli opravdu výborní a zasloužili si vyhrát,“ řekl trenér Ilirije Stipe Modrič.

Body: Číž 19, Boskovič 19, Stegbauer 13, Halada 8, Novák 6, Goga 5, Veljkovič 5, Štěpán 2 – Ferme 21, Arslanagič 15, Orel 16, Klobučar 13, Mikuš 11, Kureš 6, A. Gustin 5, Gorišek 2. Čtvrtiny: 19:20, 18:27, 24:22, 19:20.

Osmifinále bylo pro Medvědy konečnou, stopku jim vystavilo Brno