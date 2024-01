/FOTOGALERIE, VIDEO/ Basketbalistům Kolína vstup do nového roku nevyšel. V 19. kole základní části NBL prohráli na domácí palubovce s Pardubicemi 73:82.

Z basketbalového utkání NBL Kolín - Pardubice (73:82) | Video: Michal Malinovský

„Byl to pro nás opravdu důležitý zápas, chtěli jsme vyhrát, ale neuspěli jsme,“ posteskl si pivot Kolína Milenko Veljković.

„Zápas jsme začali dobře, vedli jsme o asi deset bodů, kontrolovali jsme hru. Pak ale byly Pardubice více agresivní, my jsme na to neměli odpověď. Po poločase Pardubice trefovaly střeli, my tolik ne. Měli jsme nějaké ztráty, které vedly k jednoduchým košům z rychlých protiútoků. Pokusili jsme se dostat zpátky do zápasu, ale nepovedlo se nám to,“ dodal zklamaný Veljković.

Kolín nastoupil do zápasu pouze v osmi hráčích a od začátku hrál s velkou aktivitou. Dařilo se mu hlavně pod košem, díky tomu po jedenácti minutách vedl 26:13.

Pardubice na to zareagovaly těsnou obranou, domácím rozehrávačům nedaly vydechnout. Po poločase tak byl těsný stav 38:34.

Na konci třetí čtvrtiny byla znát na některých hráčích Kolína únava, přišly zbytečné ztráty. Pardubice se dostaly do vedení, které i přes snahu Medvědů už neztratily.

„Byl to takový zvláštní zápas od samého začátku. My jsme nezačali vůbec dobře. Chtěli jsme na ně vletět, protože jsme věděli, že máme dvanáct hráčů a Kolín se potýká s velkou marodkou, ale tak to vůbec v první čtvrtině nebylo. Ve druhé jsme trošku zapnuli, donutili jsme je k nějakým ztrátám a z toho jsme dali lehké koše. Tím jsme si ukázali, že to musí být recept,“ poznamenal křídelní útočník Pardubic Petr Šafarčík.

„Na startu druhého poločasu, kdy jsme začali slušně, jsem věřil, že se dostaneme na nějaký větší bodový odstup, ale Kolínu patří velký kredit za to, že nesložil zbraně. Jak bojoval, byl podle mě silnější v osobních soubojích a v těch základních věcech, které moc nesouvisí s nějakým talentem. My jsme to pak na konci dokázali urvat širší lavičkou a tím, že jsme ukázali nějakou kvalitu. Ale Kolín, kdyby vyhrál, tak by to bylo zasloužené, protože opravdu bojoval celých čtyřicet minut. Pro nás to byl zdvižený varovný prst, protože jestli takový výkon předvedeme v sobotu, ne výkon, ale spíš nasazení a odhodlání, tak si myslím, že to nebude stačit,“ dodal Šafarčík.

Kolín se s Pardubicemi v letošní sezoně utkal dvakrát a podruhé prohrál.

„Pardubice zaslouženě vyhrály, byly lepší hlavně v druhém poločase,“ konstatoval trenér Kolína Predrag Benáček.

„Chci smeknout před našima klukama, v osmi hráčích jsme odehráli už druhý zápas za sebou, v sobotu se silným Nymburkem a nyní se silnými Pardubicemi. Naše sestava je fakt úzká, kluci bojovali a udělali všechno, co mohli. Hráli i nemocní hráči a já jim chci poděkovat za to obětování,“ dodal Benáček.

„Gratulace mému týmu k zápasu, gratulace i Kolínu, má dobrý tým a zkušeného trenéra a nevím, kdy naposledy vyhrály Pardubice v Kolíně. To je potřeba říct,“ uvedl trenér Pardubic Vanja Miljkovič.

„Nebyla to možná nejlepší hra pro diváka, protože nebyla tak atraktivní. Můžu říct, že jsme kontrolovali zápas, protože jsme vyhráli tři čtvrtiny. Vyhráli jsme hlavně díky dobré obraně,“ dodal Miljkovič.

Body: Bošković 30, Halada 12, Stegbauer 10, Veljković 8, Goga 5, Novotný 5, Novák 3 – Vyoral 20, Šafarčík 18, Škifić 16, Chatman 14, Švrdlík 8, Burda 5, Pekárek 1. Rozhodčí: Matějek, Vošahlík, Kavan. Trojky: 26/6:23/4. Střelba 2 body: 36/20:50/28. TH: 18/15:17/14. Doskoky: 41:39. Chyby: 18:18. Diváků: 578.

