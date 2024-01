Medvědům se postaví silný protivník. Vedoucí Temešvár

V sobotu si zajistili s předstihem minimálně předkolo play off, když postoupili do nadstavbové části skupiny A1 NBL, ve středu si mohu uchovat šance na postup do Final 4 v evropské soutěži Alpe Adria Cupu. Basketbalisté Kolína hostí v osmém kole rumunský Temešvár.

Z utkání 21. kola NBL BC Kolín - Děčín (83:75). | Foto: David Kratochvíl