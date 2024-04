Poslední utkání v nadstavbové části basketbalistům Kolína nevyšlo. V Ústí nad Labem prohráli 82:96, díky tomu ve skupině A1 obsadili osmou příčku a v předkole play off narazí na Ostravu.

Z utkání 7. kola nadstavby BC Kolín - Ústí nad Labem (90:96 pp). | Foto: David Kratochvíl

„Ústí vedlo celý zápas. My jsme dělali, co jsme mohli, ale bohužel se nám zranili dva hráči, což mě mrzí více než prohra, protože teď začíná předkolo play-off a my chceme být zdraví a postoupit do play-off,“ řekl trenér Kolína Predrag Benáček.

Vítězná série Plaňan skončila v Ostré, kde bylo díky rozhodčímu hodně zlé krve

Kolín ještě pomýšlel na sedmé místo, to byl ale musel vyhrát na severu Čech a zároveň USK doma prohrát s Opavou. Ani jedno se nestalo.

„Ústí vyhrálo zaslouženě. Rozdíl ve skóre odpovídá vývoji zápasu. My jsme tahali za kratší konec víceméně od začátku, ale nebyl to zase tak špatný výkon z naší strany, alespoň co se týče útoku. V obraně máme problém a bojujeme s tím. Abychom letos ještě něco dokázali, tak se musíme zlepšit, o čemž budou ty nejbližší zápasy. Je to jenom na nás, buď se zlepšíme v obraně, nebo sezona končí,“ uvedl rozehrávač Kolína Adam Goga.

První utkání v předkole odehraje Kolín proti Ostravě ve středu doma od 17.45 hodin.

Body: Martin 30, Pecka 17, Rowan 16, Johnson 12, Karlovský 8, Autrey 5, Žikla 4, Krupka 2, Nábělek 2 – Číž 14, Goga 14, Novák 13, Novotný 11, Halada 10, Merta 8, Veljković 7, Štěpán 5. Rozhodčí: Kučírek, Pokorný, Kovačovič. Trojky: 17/9:37/13. Střelba 2 body: 47/27:29/15. TH: 15:17/13. Doskoky: 35:34. Chyby: 14:16. Diváků: 830.

Český Brod důležitý mač zvládl. Přišel však o Nováka