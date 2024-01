/FOTOGALERIE/ Přestože opět nastoupili bez klíčových hráčů Číže a Smitha, dokázali basketbalisté Kolína potrápit Opavu. Na body ale nakonec nedosáhli. Na palubovce mistra prohráli ve 20. kole základní části NBL 82:89.

BK opava - BC GEOSAN Kolín 89:82 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Opava vyhrála zaslouženě, vedla téměř celé utkání, ale my jsme ji dlouho nepouštěli do většího náskoku. Obdivuji naše hráče za bojovnost po celé utkání a za to, že se nepoložili a dotáhli to do poměrně vyrovnané koncovky,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

Tři porážky a dost. Kozlové setnuli silný Prostějov po nájezdech

„Důležité vítězství, které se nerodilo lehce. Kolín hrál naprosto bez zábran a celé utkání se držel na dostřel,“ podotkl asistent Opavy Kryštof Vlček.

„Podržel nás útočný doskok, kde jsme dominovali. V závěru, kdy jsme vedli již o čtrnáct bodů, hosté zaznamenali dvě trojky a koncovku zdramatizovali. Celkově byli produktivnější ve střelbě z dálky. Diváci byli opět skvělí a hodně nám pomohli k vítězství,“ dodal Vlček.

Kolín dlouho držel s favoritem krok. Klíčová pasáž přišla na konci třetí čtvrtiny, kdy si Opava vypracovala desetibodový náskok. A přestože se Medvědi snažili o zvrat, domácí hráči před bouřlivou kulisou vedení udrželi.

„Máme radost z výhry. Kolín přijel bez svého lídra Adama Číže, ale skvěle ho nahradil Adam Goga, který nás trápil jak z trojkové vzdálenosti, tak svými nájezdy do koše. Občas to tak bývá, že se oslabený tým semkne a kouše,“ poznamenal rozehrávač Opavy Radovan Kouřil.

Skvělé utkání odehrál v dresu Kolína Adam Goga, který zaznamenal 31 bodů a proměnil sedm trojek.

„Určitě zasloužená výhra Opavy. My se trápíme se zrněními a tak hrajeme v užší rotaci a to se projevuje na únavě,“ uvedl kolínský rozehrávač Adam Goga.

Ani jeho body ale Kolínu k výhře nepomohlo. Pro Medvědy to byla pátá porážka z posledních šesti duelů.

Body: Mokráň 18, Townes 15, Puršl 14, Kouřil 10, Slavík 9, Pecháček 8, Jurečka 6, Švandrlík 6, Gniadek 3 – Goga 31, Novotný 14, Bošković 11, Halada 7, Stegbauer 7, Novák 6, Veljković 6. Rozhodčí: Kučírek, Kapaňa, Kovačevič. TH:12/9:9/7. Trojky: 10:13. Doskoky: 46:38. Fauly: 17:15. Diváci: 1930. Průběh: 28:27, 41:39, 68:60.

