/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Kolína si kolo před koncem základní části NBL zajistili postup do nadstavbové skupiny A1. Po domácí výhře nad Děčínem 83:75 tak mají jistotu minimálně předkola play off.

Z utkání 21. kola NBL BC Kolín - Děčín (83:75). | Foto: David Kratochvíl

„Jsme hrozně šťastní, že jsme vyhráli a že jsme konečně ve skupině A1. Máme to jistý a nemusíme se na nikoho ohlížet,“ uvedl šťastný mladý křídelní útočník Kolína Tomáš Merta.

„Rozhodlo to, že jsme se přizpůsobili kolínskému stylu hry. Nemůžeme prostě hrát celý zápas 5 na 5, musíme to rozeběhnout. Do dalších zápasů z toho plyne, že my musíme nutit náš styl hry protějšímu týmu,“ řekl křídelní útočník Děčína Jan Štěrba.

Kolín nebyl v roli favorita. Prohrál pět z posledních šesti utkání, naopak Děčín se vezl na vítězné vlně sedmi zápasů. To byly ale předzápasové statistiky.

Již v úvodu Medvědi ukázali, že mají hlad po výhře. Třebaže prohrávali 14:15, jedenácti body v řadě předvedli parádní otočku.

Ta se ale podařila také Děčínu, který dlouho dotahoval, ve třetí čtvrtině naplno udeřil. Díky aktivní hře a ztrátám domácích se dostal do vedení 62:52.

To už dávno na lavičce seděl zraněný rozehrávač Goga, kterého parádně nahradil nový muž v kolínské sestavě Burns. Přestože se v úvodu nevyvaroval několika minelám, postupně se rozehrál a svůj výkon orámoval 11 body a 9 doskoky.

Když Filip Novotný proměnil dvě minuty před koncem základní hrací doby dlouhou střelu za tři body a zvýšil na osmibodový rozdíl, zasadil Děčínu definitivně hřebíček do rakve.

„Byl to velmi bojovný zápas. Děčín rozhodně nepřijel prohrát, hlavně po výborném výsledku s Nymburkem. Věřil si a chtěl nás porazit,“ podotkl trenér Kolína Predrag Benáček.

„Chybí nám čtyři hráči z první pětky. V posledním měsíci jsme vyměnili všechno možný a pořád dokážeme bojovat a hrát a na konci porazit tým, jako je Děčín. Dostali jsme se do skupiny A1 a já klukům gratuluji,“ dodal Benáček.

„Celou dobu jsme se nedostali do tempa. Celý zápas byl takový zvláštní, nedokázali jsme vnutit domácím naši hru,“ přiznal asistent Děčína Jakub Důra.

„Dokázali jsme zvládnout jenom druhu a třetí čtvrtinu tak, jak bychom měli hrát. Bohužel v poslední čtvrtině jsme se trochu rozpadli, a to i přesto, že domácí přišli o Adama Gogu a byli s novým rozehrávačem Burnsem, který se rozehrál. My jsme vůbec nedokázali odolat jejich tvrdé hře, kdy nás zatlačili pod koš a chodili si pro fauly a dávali i body. Dostali jsme jednatřicet bodů v poslední čtvrtině, to je hrozně moc,“ dodal Důra.

Body: Boškovič 26, Novotný 19, Burns 11, Veljkovič 10, Halada 9, Merta 3, Novák 3, Štěpán 2 – Svoboda 19, Walton 15, Šturanovič 13, Pomikálek 10, Ogundiran 9, Štěrba 3, Mach 2, Kroutil 2, Slowiak 2. Rozhodčí: Baloun, Pokorný, Linhart. Střelba za 2 body: 16/30:19/43. Trojky: 8/28:4/21. TH: 27/39:25/30. Doskoky: 41:37. Asistence: 12:16. Ztráty: 16:11. Fauly: 21:27. Diváci: 698. Průběh: 23:15, 38:35, 52:61.

