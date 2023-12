Vypadalo to na pohodovou výhru, o tu málem ale přišli. K naplnění černého scénáře nakonec nedošlo. Basketbalisté Kolína v dalším kole NBL vyhráli na Slavii Praha 100:93 a díky čtvrté výhře v řadě poskočili na třetí místo tabulky.

Z utkání BC Kolín - Slavia Praha (85:75). | Foto: David Kratochvíl

„Jsme rádi za vítězství. Na Slavii se nevyhrává lehce,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

„I přesto, že jsme vedli čtyřicet minut, tak to bylo skoro vyrovnané utkání. Slavia dohrála zápas dobře. Nám se dařila střelba za 2 a 3 body. Hlavně v prvním poločase. A byli jsme lepší na doskoku. To rozhodlo, střelba a doskoky,“ dodal Predrag Benáček.

„Zápas by se dal rozdělit na dvě úplně rozdílné části. První půlku jsme nehráli s veškerou energií, se kterou bychom mohli, a kterou jsme pak předvedli v druhé půlce. Druhá polovina byla úplně jiný příběh, ale bylo pro nás složité se vrátit z patnácti bodového deficitu proti takhle dobrému týmu. Musíme hrát celý zápas, jako jsme hráli ve druhé polovině, a výsledky se brzy dostaví,“ řekl trenér Slavie Hugo Salgado.

Kolín si od začátku budoval náskok. Využíval okének v obraně soupeře a v průběhu druhé čtvrtiny vedl o sedmnáct bodů (36:53). Po změně stran polevil, Slavia se dotáhla na rozdíl osmi bodů. Medvědi se ale brzy vzpamatovali a opět si vybudovali díky dlouhým střelám výrazný náskok šestnácti bodů. Zdálo se být rozhodnuto. Nebylo. Slavia se oklepala a dvě a půl minuty před koncem čtvrté čtvrtiny prohrávala pouze o tři body (84:87).

Ztráta v útoku jim ale vzala šanci jít ještě blíž a pět bodů Medvěda Halady a dva využité útočné doskoky jeho týmu už zavřely vodu nad sešívanou nadějí nadobro.

„V prvním poločase to bylo nahoru dolů. Byl to koš za košem. Věděli jsme, že kdo začne dřív bránit, ten se utrhne a vyhraje zápas. Naštěstí jsme to byli my a celou dobu jsme si drželi dvouciferný náskok. Sice ke konci jsme to nechali trochu do nervózního závěru, ale naštěstí jsme to udrželi. Bylo to docela v suchém triku o sedm,“ řekl s úsměvem autor 17 bodů Kolína Lukáš Stegbauer.

„V první polovině jsme nechali soupeře skórovat, oni získali sebevědomí a to se vezlo už celý zápas. Pro příště musíme hrát lépe v obraně, to je základ. Máme spoustu talentovaných hráčů a je potřeba to proměnit v nějaké výhry,“ podotkl pivot Slavie Alex Thompson.

Body: Varner 21, Agravanis 16, Okereafor 16, Thompson 16, Shelton 11, Pumprla 8, Mareš 3, Jelínek 2 – Novotný 19, Stegbauer 17, Číž 16, Redparth 12, Halada 11, Veljković 11, Goga 8, Štěpán 6. Rozhodčí: Kučírek, Salvetr, Jeřáb. Trojky: 21/8:30/15. Střelba 2 body: 50/30:25/16. TH: 11/9:25/23. Doskoky: 22:37. Chyby: 23:18. Diváků: 378. Průběh: 24:27, 42:57, 65:75.

