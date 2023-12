Basketbalisté Kolína zvládli poslední duel NBL před vánočními svátky a na palubovce Písku dokázali zvítězit 103:97. Rehabilitovali se tak za domácí porážku o tři body.

Z utkání BC Kolín - Písek (91:94). | Foto: David Kratochvíl

„Domácí tým hrál dobře, ale asi podlehl tlaku, který na něj byl. Je to mladý tým a bylo to vidět na úspěšnosti střelby. Byl to střelecký zápas, Písek měl 48 vystřelených trojek, my 42. Vyhráli jsme zlepšenou obranou a zónovým krytím, to byl klíčový moment,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

Tomu se zamlouvala divácká kulisa.

„Chci poděkovat fanouškům za atmosféru. Toto konečně byla basketbalová atmosféra. Dlouho jsem nic takového v Česku nezažil a byl bych rád, kdyby v Kolíně bylo něco podobného,“ dodal.

„My se učíme náš systém od 15 let, ale nyní jsme porušili snad všechna pravidla na obranné polovině. Svoje hráče jsem nepoznával do 25. minuty zápasu. Vůbec jsme nebyli hlavou v zápase a nefungovalo nám nic. Pak jsme začali hrát, co jsme chtěli, a na co jsme se připravovali proti rotaci Kolína. Bohužel jsme pak neproměnili jednoduché pozice, nedohráli některé míče,“ zlobil se trenér Písku Jan Čech.

„Kolín ale vyhrál zaslouženě a tímto mu gratuluji k postupu do skupiny A1. Našim fanouškům děkuji za celý podzim,“ dodal.

Výhra Kolína se nerodila lehce. Bez opor Smithe a Redpartha v úvodu prohrávali 20:11. Pak Medvědi začali spoléhat na zónu, postupně manko smazávali, následně se dostali do výhody. Po Těsně před přestávkou vedli zásluhou Boškoviče, Halady a Stegbauera 48:29.

Nadějné vysoké vedení drželi ještě šestnáct minut před koncem, kdy vedli o pětadvacet bodů. Domácí se však nevzdali a třemi slepenými trojkami se pokusili o dílčí návrat, ale až stejná situace z úvodu čtvrtého dějství je přiblížila na deset bodů. Minutu a půl před sirénou Písek ztrácel už pouze pět bodů, hráči Kolína ale větší drama nepřipustili a díky přesným šestkám tlak soupeře ustáli.

Sedm hráčů Kolína zaznamenalo dvouciferný počet bodů – Halada (20, trojky 10/5), Boškovič (19), Novotný (17), Číž (13+9 asistencí a 8 doskoků), Stegbauer (13), Goga (11+9 asistencí) a Veljkovič (10+13 doskoků).

„Pro nás důležité vítězství po šňůře proher. Konečně jsme to zlomili,“ oddechl si rozehrávač Kolína Adam Goga.

„Jsem rád za Písek, za to, co přinesl do ligy,“ dodal.

Body: Novotný 23, Svoboda 20, Borovka 16, Šlechta 14, Sýkora 10, Šurý 9, Šimonek 3, Skalička 2 – Halada 20, Bošković 19, Novotný 17, Číž 13, Stegbauer 13, Goga 11, Veljković 10. Rozhodčí: Kučírek, Nejezchleb, Kubiš. Trojky: 48/17:42/16. Střelba 2 body: 36/18:28/16. TH: 19/10:27/23. Doskoky: 46:44. Chyby: 15:18. Diváků: 780.

