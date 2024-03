Středa, to je další den, kdy se basketbalisté Kolína budou snažit zastavit sérii porážek v NBL. V sedmém kole nadstavbové části přivítají na domácí palubovce Ústí nad Labem.

„Chceme napravit špatný dojem z utkání v Brně. Uvidíme, kolik hráčů, kteří byli zranění, bude schopných naskočit do utkání. Budeme bojovat a budeme se snažit porazit Ústí. Dosáhnout tohoto cíle bude neskutečně složité, ale uděláme vše, co je v našich silách, abychom to dokázali,“ řekl trenér Predrag Benáček.

Oba týmy se nacházejí na opačných pólech tabulky. Ústí je třetí, Kolín na osmém místě uzavírá skupinu A1.

Medvědi ale do duelu nemusí jít dopředu s poraženeckou náladou, Ústí totiž dokázali v letošním ročníku dvakrát porazit, naposledy doma po druhém prodloužení.

„Po sobotním nezdařeném utkání budeme chtít předvést daleko lepší výkon. Náš cíl je dosáhnout na vítězství a proto uděláme maximum,“ zdůraznil pivot Dominik Štěpán.

Utkání v hale Spojů začíná v 17.45 hodin.

