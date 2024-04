Medvědi přišli o Boškoviće. Poslední duel odehrají v Ústí

Předkolo play off už mají jisté, než do něj ale vstoupí, čeká na basketbalisty Kolína poslední utkání v nadstavbové části skupiny A1. To odehrají v sobotu od 18 hodin na palubovce Ústí nad Labem.

Z utkání 7. kola nadstavby BC Kolín - Ústí nad Labem (90:96 pp). | Foto: David Kratochvíl