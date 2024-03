/FOTOGALERIE/ Utápěli se od jedné porážky k druhé, už ani pořádně nevěděli, jak chutná pocit vítězství. Po delší době si jí ale opět vychutnali. Basketbalisté Kolína v osmém kole nadstavbové části porazili na domácí palubovce USK Praha 87:60.

Z utkání 8. kola nadstavby BC Kolín - USK Praha (87:60). | Foto: David Kratochvíl

„Konečně jsme zvítězili,“ oddechl si trenér Kolína Predrag Benáček.

„Odehráli jsme zápas se stejnou energií jako minule s Ústím, protože máme deset nebo jedenáct hráčů, kteří jsou schopní hrát a můžeme hrát to, co chceme. Teď se to ukázalo, že nám hodně chyběli tihle hráči ty poslední dva měsíce. Doufám, že to bude lepší do budoucna,“ dodal.

„Byl to těžký zápas. Začali jsme trochu nervózně a pod tlakem, s nepatřičnou intenzitou. Pak jsme zareagovali v druhém poločase a bojovali jsme velmi důrazně. Bohužel Kolín proměnil všechny střely a dnes odvedl dobrou práci, byl sebevědomý na svém hřišti a náš výkon nestačil, protože jsme nedali dost bodů,“ posteskl si trenér USK Frank Kuhn.

Kolín podruhé v řadě nasadil do hry téměř všechny zdravé hráče, což bylo na hře znát. Soupeři nedovolil ani v jedné čtvrtině dosáhnout na dvacetibodovou hranici, naopak sám pálil ostrými. Poprvé v sezoně NBL porazil Sovy a přerušil sérii osmi porážek v řadě. Díky tomu se dorovnal na sedmém místě skupiny A1.

„USK jsme porazili tím, že jsme hráli dobrou obranu. Oni nic netrefili z dálky, my jsme používali zónu skoro třicet minut a to rozhodlo. Špatná střelba USK nebo naše dobrá obrana, to byl ten důvod. Záleží, z jakého úhlu se na to někdo podívá,“ podotkl Predrag Benáček.

„Bohužel to dneska nevyšlo. Začali jsme dobře, ale potom nastal nějaký kolaps v obraně. Vrátili jsme se zase ve třetí čtvrtině, ale potom už tam bohužel nebyla energie, ale bojovali jsme,“ uvedl rozehrávač USK Patrick Samoura.

Body: Číž 16, Bošković 12, Goga 12, Halada 11, Veljković 10, Novotný 9, Stegbauer 8, Novák 4, Merta 3, Štěpán 2 – Mbida 13, Samoura 13, Vyroubal 9, Vlk 8, Šafařík 5, Fuxa 4, Palas 3, Švec 3, Petružela 2. Rozhodčí: Hruša, Nejezchleb, Petrák. Trojky: 35/16:22/3. Střelba 2 body: 29/15:41/18. TH: 12/9:20/15. Doskoky: 40:37. Chyby: 21:13. Diváků: 265. Průběh: 14:17, 42:29, 61:46.

