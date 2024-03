/FOTOGALERIE/ Vypadalo to na konec černé série. Ještě patnáct minut před koncem vedli o patnáct bodů, jenomže nadějné vedení neudrželi.

Z utkání 7. kola nadstavby BC Kolín - Ústí nad Labem (90:96 pp). | Foto: David Kratochvíl

Basketbalisté Kolína v sedmém kole nadstavbové části skupiny A1 nestačili na domácí palubovce na Ústí nad Labem a prohráli po prodloužení 90:96. Byla to jedenáctá porážka z posledních dvanácti duelů v NBL.

Jan Šťastný: Věřili jsme, že předkolo urveme. Postup nám utekl mez prsty

„Pro Ústí to bylo vydřené vítězství. Nedostalo nic zadarmo. Byl to už třetí zápas s Ústím, který jsme hráli vyrovnaně až do konce nebo do prodloužení,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

„Ústí odehrálo líp závěr. My jsme bohužel prohráli zápas ve čtvrté čtvrtině, kdy jsme za deset minut měli jedenáct ztrát, proto jsme šli do prodloužení. V něm nám už došly síly a Ústí nás zaslouženě porazilo. Ale byla to úplně jiná hra, když jsme měli dva hráče, kteří byli předtím zranění. Dneska zasáhli a pak Kolín hraje úplně jinak, než to bylo třeba před týdnem,“ dodal Predrag Benáček.

„Jsme hrozně rádi za vítězství, protože konečně se nám podařilo letos porazit Kolín, ale zase to bylo s velkými nervy,“ přiznal trenér Ústí Jan Šotnar.

„Velký kredit Kolínským, protože v sobotu prohráli velkým rozdílem v Brně a dali se dohromady jak zdravotně, tak i v hlavách. Ve třetí čtvrtině vedli o patnáct bodů. My jsme to ale nevzdali. Myslím, že vítězství nás ještě víc posilní, protože když prohráváte patnáct minut do konce o patnáct a otočíte to v prodloužení, tak to vám dodá sílu,“ dodal Šotnar.

Kolín byl jediný tým, který letos Ústí dvakrát porazil. Před zápasem mu nahrávalo i to, že se mu do sestavy vrátili důležití hráč, zejména pak rozehrávač Číž a soupeř neměl v sestavě hvězdného střelce Nicholse.

Kolín dohrával ve čtyřech, přesto se radoval z výhry

Větší část zápasu byl ve vedení a když v průběhu třetí třetiny po sérii úspěšně zakončených útoků završenou dlouhou trojkou Číže, vedli Kolíňáci čtvrt hodiny před koncem o patnáct bodů.

Vypadalo to nadějně. Jenomže domácí hráči se následně nevyvarovali hloupých ztrát a Rowan sedm sekund před koncem základní hrací doby vyrovnal.

V prodloužení už mělo Ústí lepší mušku a víc sil. Pandy tak poprvé v letošní sezoně vyzrály na Medvědy.

„Hráli jsme dobrý zápas, vedli jsme většinu základní hrací doby, v jednu chvíli o patnáct, ale oni se vrátili zpět do zápasu a trefili několik těžkých střel. Dali střely za dva z driblinku, my jsme měli nějaké ztráty, ale abych byl upřímný, po několika špatných zápasech to bylo pro nás dobré utkání. Prohráli jsme, ale rvali jsme se o vítězství, byli jsme opravdu kousek od úspěchu, jeden útočný doskok, jednu střelu. Měli jsme na konci střely, které mohly otočit zápas v náš prospěch, ale nedali jsme je. Jsme hrdý na náš tým, bojovali jsme, snažíme se dostat na správnou cestu a doufám, že se nám to podaří,“ řekl pivot Kolína Milenko Veljkovič.

Body: Číž 23, Bošković 17, Goga 11, Halada 10, Stegbauer 9, Veljković 9, Novotný 6, Novák 5 – Autrey 31, Pecka 24, Nábělek 16, Martin 10, Rowan 9, Johnson 4, Haiblík 2. Rozhodčí: Salvetr, Pokorný, Kurz. Trojky: 36/11:19/8. Střelba 2 body: 48/25:48/27. TH: 11/7:22/18. Doskoky: 45:39. Chyby: 24:17. Diváků: 242.

Petr Kolmann: Bylo super o něco hrát do posledního zápasu. Škoda, že to nevyšlo