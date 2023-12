Poslední zápas před vánočními svátky čeká dnes (středa) na basketbalisty Kolína. Ti se v rámci 17. kola základní části KNBL představí v Písku.

Z utkání BC Kolín - Písek (91:94). | Foto: David Kratochvíl

„Kolínu a Písku před sezónou málokdo dával šanci, že by byl v první osmičce po základní části, ale teď oba týmy bojují o skupinu A1. Písek je tým, který hraje agresivní obranu v průběhu celých čtyřicet minut a v útoku spoléhá na krátký útok a tříbodovou střelu. Celý zápas je tak ve vysokém tempu,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

Na lídra nevyzráli. Výkony futsalistů Kolína jdou ale nahoru

„Samozřejmě průběh a výsledek utkání bude ovlivňovat naše sestava, ve které nastoupíme. Ale náš cíl je vždy stejný, a tím je vítězství,“ dodal Benáček.

Písek je nováček ligy a překvapuje svými výkony úplně každého. Přesvědčit se o tom mohli i Medvědi, kteří v prvním vzájemném měření sil podlehli doma Sršňům 91:94.

„Písek je nesmírně ambiciózní tým, který hraje velmi rychlý basket s agresivní obranou. Soupeř to není příjemný, obzvlášť, když hraje v domácím prostředí. My ale uděláme vše pro to, abychom si přivezli výhru,“ řekl křídelní útočník Kolína Filip Halada.

Utkání na jihu Čech začíná v 18 hodin.

Závěr jako na houpačce. Kozlům vystřelil výhru v nájezdech kapitán Koukal