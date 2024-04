/FOTOGALERIE/ Basketbalistům Kolína se vstup do předkola play off nevydařil. V prvním utkání série hrané na dvě vítězství prohráli na domácí palubovce s Ostravou 76:83. „Ostrava byla lepší a zaslouženě vyhrála,“ přiznal trenér Kolína Predrag Benáček.

První utkání předkola play off prohrál Kolín s Ostravou 76:83. | Foto: David Kratochvíl

„My jsme opravdu dělali všechno, co bylo v našich silách, ale bohužel se nám nepodařilo vyhrát. Obdivuji kluky a chci jim poděkovat, že čtyři deseti hráli buď nemocní, nebo pod injekcemi zranění. Klobouk dolů,“ dodal Benáček.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli. Ve druhé a poslední čtvrtině jsme velice dobře bránili. Měli jsme trošku problém s domácími střelci, ale nakonec jsme vyhráli a jedeme domů s vítězstvím,“ oddechl si asistent Ostravy Nihat Gürbüz.

Medvědi měli parádní vstup do utkání. Díky přesným trojkám se dostali do trháku. Ještě v úvodu druhé čtvrtiny vedli 23:14. Pak ale ztráceli půdu pod nohama. Ostrava se díky šňůře 19:2 dostala do vedení, které už nepustila.

Rozhodující moment přišel dvě a půl minuty před koncem. Za stavu 69:69 Číž neproměnil trojku, Ostrava vzápětí naopak byla ze stejné vzdálenosti dvakrát úspěšná a když přidala navrch další dva body, bylo rozhodnuto. Kolín tak v pátek bude odvracet na palubovce soupeře mečbol.

„Dobře jsme začali, bránili jsme velmi dobře v první čtvrtině. Bohužel ve druhé se Ostrava začala trefovat, hrála dobře a přehrála nás tam. Bojovali jsme až do konce, bohužel to nestačilo. Musíme sebrat všechny naše síly a připravit se na páteční utkání a vybojovat to v Ostravě,“ uvedl křídelní útočník Kolína Filip Novotný.

„Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Domácí hráči jsou zkušení, opírají se o Adama Číže, který hraje výborně. Chtěli jsme tohle zastavit, eliminovat ho, což se nám ani moc nepodařilo, ale udělali jsme první krok k tomu, abychom se dostali do play-off a já doufám, že v pátek to ukončíme a budeme se moct připravovat na následujícího soupeře,“ řekl pivot Ostravy David Škranc.

Body: Číž 25, Novotný 21, Stegbauer 10, Veljković 10, Merta 7, Novák 3 – Škranc 17, Madden 13, Rhodes 13, Svoboda 12, Stevens 10, Majerčák 9, Williams 5, Heinzl 2, Snopek 2. Rozhodčí: Matějek, Karafiát, Ulrych. Trojky: 46/16:23/8. Střelba 2 body: 23/11:39/25. TH: 6/6:13/9. Doskoky: 32:39. Chyby: 18:14. Diváků: 362.